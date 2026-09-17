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Топим се най-бързо от всички в ЕС

Населението на България е намаляло с 8.4% само за десетилетие

17 Септ. 2026
Евростат

Нови данни на "Евростат" показват, че България се топи най-бързо сред страните в ЕС. Само между 1 януари 2015 и 1 януари 2025 г. страната ни е загубила 8.4 процента от населението си. В този процент емиграцията има нищожен принос, в повечето случаи става дума за "естествени причини", т.е. смъртност. 

Другите две държави, които най-бързо губят население, са също от Източния блок - Хърватия със 7.3 процента и Латвия с 6.3 на сто. Намаляват и Румъния, Гърция, Полша, Унгария, Литва. Всички останали европейски страни са увеличили населението си, като водеща причина в повечето случаи е имиграцията към тях, а не естествен прираст.

На другия полюс е Малта. Средиземноморският остров е увеличил обитателите си с над 30% за десетилетие. С 21% се увеличават и жителите на Люксембург, а на Ирландия - с 16.3 на сто. Изцяло положителен баланс имат още Швеция, Дания, Нидерландия и Франция.

Общо населението на Европейския съюз се е увеличило със 7.8 милиона души, или 1.8 процента, през разглеждания 10-годишен период. 

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Ключови думи:

Евростат, население на България

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