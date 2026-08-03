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В Топ 3 сме на ЕС по хора без пари за почивка

39.1% от българите над 16 години не могат да си позволят 1 седмица годишна почивка извън дома

03 Авг. 2026
Много българи не могат да си позволят една седмица ваканция.
Pixabay
Много българи не могат да си позволят една седмица ваканция.

България е в челната тройка на ЕС по дял на населението, което не може са си позволи едноседмична годишна почивка извън дома. Най-зле по този показател в ЕС се представя Румъния, като 61.4% от румънците над 16 години заявяват, че не могат да си позволят едноседмична ваканция навън. В класацията следва Гърция с 46.6% финансово ограничени да почиват, а третото място си поделят България и Унгария - с 39.1% финансово затруднени да летуват. 

Това показват данните на ЕС за 2025 година, обявени на прага на август. 

Делът на хората у нас, които не могат да си позволят една седмица ваканция извън дома, е близо 4 пъти по-голям от най-добре представящата се по този показател държава - Люксембург. Финансови затруднения да излязат в едноседмична ваканция декларират 10.6% от хората над 16 в Люксембург, следвани от 12.4% затруднени в Швеция и 12.8 % - в Нидерландия. 

Средно в ЕС затруднения да почиват в рамките на 1 седмица годишно извън дома си срещат 27.5% от населението над 16 г. Спрямо 2024 година има незначителен ръст в този показател - от 0.5 процентни пункта, но спрямо 2015 година групата на затруднените е намаляла със 7.7 процентни пункта. 

 

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Евростат

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