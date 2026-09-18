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Младите напускат бащиния дом на почти 28 г.

У нас и заетостта е по-ниска, и цените на имотите растат по-бързо от средното за ЕС

Днес, 20:59
Днешните поколения напускат дома сравнително късно.
Pexels
Днешните поколения напускат дома сравнително късно.

Българите се изнасят от дома на родителите си на 27 години и 11 месеца, показва проучване на Евростат за 2025 г. Данните от миналата година ни поставят извън Топ 10 на Европейския съюз за млади хора, които се изнасят късно от бащините си домове, като средната възраст за ЕС е 26,3.

Спрямо предходната 2024 г. има малко подобрение – тогава младите българи са осигурявали собствено жилище на 28,2-годишна възраст.

Най-късно се изнасят хората в Хърватия – 31,5 години, Гърция и Словакия – 30,9 години, и Испания и Италия – 30,2 години. Най-рано си осигуряват собствено жилище финландците – на 21,4 години, датчаните – на 21,8 години, и естонци и литовците – 22,7 години.

Сравнително късната възраст на напускане на бащиния дом е свързана с ниската заетост на младежите у нас - 52,7% спрямо средната за ЕС – 65,6%. Заедно с това България е в групата на държавите, в които цените на жилищните имоти нарастват повече от двойно през последното тримесечие на миналата година. В сравнение с 2015 г. жилищата са поскъпнали със 157%, а наемите за периода 2015 – 2025 г. са се увеличили с 50%.

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Ключови думи:

Евростат, млади хора

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