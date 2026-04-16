КЗК проверява картел при образователните услуги

Комисията за защита на конкуренцията започва проверка за пореден картел - в образователните услуги. Това заяви в "Твоят ден" по NOVA NEWS зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков. По думите му това е третият картел, който разкриват за 3-4 месеца.

Другите два бяха за болничните храни и за доставките на IT оборудване.

По-късно днес от антимонополната комисия уточниха, че образуваното производство за установяване на евентуален картел в образователните услуги всъщност е свързано с обществени поръчки за специализирано обучение в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021-2027. Сигналът е подаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Манипулиране на търгове

През януари Комисията започна проверка във фирми, снабдяващи столични болници с храна. Разследването бе за т.нар. съгласувани практики, сред които манипулиране на търгове, предварително разпределяне на пазара, предварително договаряне на цени и предопределяне на печеливш участник. То започна по сигнал от депутата на ПП-ДБ Васил Пандов със съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на няколко фирми.

През април КЗК започна разследване за картел и при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване - по сигнал на директора на ГДБОП в качеството му на възложител.

Координирани действия

По отношение на разследването на евентуален картел с обществени поръчки по европрограмата „Региони в растеж“ от антимонополната комисия уточниха, че фокусът е върху процедурите за организиране на специализирани обучения и обмяна на опит за повишаване капацитета на служители на територията на няколко общини в страната.

КЗК извърши задълбочено проучване на участието на дружествата в множество процедури за възлагане на обществени поръчки, които имат сходни възложител, предмет, участници или други характеристики, се казва в съобщението. В обхвата на тези проверки бяха разгледани обществени поръчки на общините Велинград, Разград, Севлиево, Горна Оряховица и Елена.

В предварителното проучване са били идентифицирани редица съмнителни данни за евентуално наличие на картел под формата на тръжни манипулации, чрез постигане на координация в действията на наблюдаваните дружества и предопределяне избора на възложителя относно предприятието, което да бъде определено за изпълнител.

В тази връзка бе установено, че размерите на отделните ценови предложения по всички обществени поръчки в абсолютна стойност са изключително сходни, като в голяма част от тях се наблюдават близки дата и час на подаване на отделните предложения на участниците на платформата на ЦАИС ЕОП. Детайлният анализ показа, че в съдържанието на подадените ценови предложения се наблюдават еднакви правописни и граматически грешки и използване на еднакви словесни форми, които отсъстват в обявените от съответния възложител образци. Също така определени параграфи в отделните ценови предложения са оформени в абсолютно идентичен стил. Получените данни от Агенцията по обществени поръчки показват и един и същ IP адрес, от който участниците са кандидатствали по съответните процедури в електронната среда на ЦАИС ЕОП.

Господстващо положение

Радомир Чолаков коментира по Нова нюз и проверките на КЗК за злоупотреба с господство положение.

Той посочи, че "господстващото положение само по себе си не е забранено" - то не означава автоматично злоупотреба, но подлежи на регулация. "Този, който го има, обикновено трябва да поеме определени ангажименти. Например - специални програми за подпомагане на фермери, програми за подкрепа на висшето образование в съответния сектор, инвестиции в иновации, внедряване на нови технологии, подобряване на качеството на продуктите и други. Проблемът е, че често сме щедри на обещания, но по-трудни в изпълнението им. Затова Комисията ще провери какви обещания са били дадени и дали са изпълнени", заяви той.

"Изкривявания на пазара може да се получат, когато дадено предприятие започне да изкупува конкурентите си и да става все по-голямо, докато достигне господстващо положение. Само за 2 месеца сме разрешили две концентрации под условие - че голямото предприятие няма да извършва определени действия, които биха навредили на пазара и на потребителите", обясни Чолаков.

Според Чолаков правомощията на КЗК да санкционира при злоупотреба с господстващо положение или при нелоялни търговски практики не са достатъчни.

"В случаите, когато установим риск от злоупотреба, можем да наложим условия, които да гарантират справедлив достъп до пазара. Но основният проблем остава - дефицитът в нормативната база, която трябва да бъде променена. В следващите седмици ще изготвим списък с необходимите законодателни промени в секторите, които анализираме - храни, лекарства и други, и ще го представим на следващото правителство и съответните министерства", обеща Чолаков.