Българските ученици отсъстват двойно повече от връстниците си по света

Данните от PISA недвусмислено показват, че държавите и образователните системи, в които дисциплината в класната стая се е подобрила, по-често успяват да запазят или да повишат средните си резултати по природни науки. Тазгодишното издание на изследването регистрира подобрение както в подкрепата от страна на учителите, така и в дисциплината в класната стая в часовете по природни науки. В България обаче се отчита подобрение само при подкрепата от учителите, докато дисциплината в класната стая не показва съществена промяна за този период.

Подкрепа от страна на учителите и дисциплина в часовете по природни науки

В България учениците като цяло оценяват положително подкрепата от учителите по природни науки. 71% посочват, че в повечето часове учителят проявява интерес към това дали всеки ученик усвоява материала, при 69% средно за ОИСР. 72% казват, че учителят продължава да обяснява, докато учениците разберат материала, при 66% средно за ОИСР. 70% посочват, че получават допълнителна помощ, когато имат нужда от нея, при 73% средно за ОИСР. За сравнение, през 2015 г. обаче тези дялове в България са били съответно 79%, 75% и 71%.

По отношение на дисциплината в класната стая обаче картината е значително по-проблемна. Около 34% от учениците в България казват, че не могат да работят добре в повечето или във всички часове по природни науки, при 19% средно за ОИСР. 41% посочват, че шумът и безредието пречат в повечето или във всички часове, при 31% средно за ОИСР. Още по-висок е делът на учениците, които казват, че съучениците им не слушат какво казва учителят - 47% в България, при 29% средно за ОИСР.

Родителско участие и подкрепа

Между 2022 и 2025 г. учениците в почти всички държави и образователни системи, участващи в PISA, съобщават за спад в семейната подкрепа. България също следва тази тенденция. През 2025 г. 60% от българските ученици посочват, че родителите или настойниците им поне веднъж седмично ги питат какво са правили в училище. През 2022 г. този дял е бил 68%. Също така 47% от учениците казват, че поне веднъж седмично разговарят с родителите или настойниците си за проблеми, които могат да имат в училище, докато през 2022 г. този дял е бил 57%. Т.е. и по двата показателя се наблюдава осезаем спад в родителското участие между 2022 и 2025 г.

В същото време само един родителски въпрос: "Какво учи днес?" или "Или как беше днес в училище?" може да повиши ученическите резултати с 12 точки, показват данните от PISA.

Отсъствия и закъснения

Отсъствията са един от най-сериозните проблеми, които се виждат в данните за България. През 2025 г. около 48% от учениците в България посочват, че са пропуснали поне един цял учебен ден през двете седмици преди теста PISA, или двойно повече от средното за ОИСР. Други 42% от българските ученици казват, че са пропуснали поне един отделен учебен час през същия период, при 24% средно за ОИСР.

По отношение на закъсненията разликата със средното за ОИСР е малка: 49% от учениците в България посочват, че са закъснели за училище поне веднъж, при 50% средно за ОИСР. Спрямо предходните изследвания има съществени промени. През 2022 г. делът на учениците, които са пропуснали поне един цял учебен ден, е бил 12%, пропусналите поне един час - 28%, а закъснелите - 56%. През 2018 г. съответните стойности са били 44%, 49% и 57%.