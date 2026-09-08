Сривът на PISA 2025 по света е повсеместен и исторически

Не само България, но и повечето страни от ОИСР отбелязват по-ниски резултати на международното изследване PISA 2025. Успехът на учениците в държавите от ОИСР продължава да спада, достигайки най-ниската средна стойност, регистрирана някога от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на ОИСР по математика и четене. В рамките на ОИСР всеки пети 15-годишен ученик в момента е с ниски постижения по природни науки, математика и четене в сравнение с 16% през 2022 г.

PISA 2025 е най-мащабното оценяване до момента, обхващащо 760 000 ученици в 91 държави и икономики. Тазгодишното издание беше фокусирано върху природните науки, където средното представяне остана стабилно между 2022 г. и 2025 г. в държавите от ОИСР, след като бележеше низходяща тенденция между 2009 г. и 2022 г.

Средните резултати по четене спадат с 28 точки в държавите от ОИСР между 2015 г. и 2025 г., което се равнява на около година и половина обучение. Резултатите по математика спадат с 22 точки, което се равнява на малко над една година обучение. Сред участниците в PISA извън ОИСР резултатите по четене спадат с 16 точки, а по математика - с осем точки за същия период.

Социално-икономическият произход остава силен фактор за постиженията. В държавите от ОИСР учениците в по-благоприятно положение имат с 85 точки по-висок резултат по природни науки от тези в неравностойно положение. Разликата намалява между 2022 г. и 2025 г., но основно поради влошеното представяне на учениците в по-благоприятно положение, а не заради подобрения при учениците в неравностойно положение.

„PISA 2025 показва, че обръщането на тенденцията на спад в постиженията на учениците е спешно. Най-успешните образователни системи се фокусират върху по-малко области в по-голяма дълбочина, инвестират в учителите, ангажират родителите и предоставят целенасочена подкрепа за учениците и училищата, които се нуждаят от нея най-много“, заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман. По думите му технологиите и изкуственият интелект могат да засилят ученето и да помогнат за подготовката на младите хора за бъдещето, но само когато се използват целенасочено, а не като заместител на вниманието, усилията и разбирането.

Напредък

Между 2015 г. и 2025 г. някои образователни системи подобряват резултатите си в контраст с по-широките тенденции. Представянето по природни науки се повишава в Литва, Словакия, Турция, Доминиканската република, Грузия, Макао (Китай), Черна гора, Катар, Тайланд, Обединените арабски емирства и Уругвай.

Турция, Словакия, Черна гора, Катар и Обединените арабски емирства увеличават дела си на ученици с най-високи постижения, като същевременно намаляват дела на тези с ниски постижения по природни науки. Повечето участващи китайски юрисдикции, заедно с Естония, Япония, Корея, Сингапур, Китайско Тайпе и Обединеното кралство, се класират сред десетте най-добре представящи се образователни системи по природни науки, математика и четене.