8 държави блеснаха на фона на всеобщия срив в PISA 2025

Макар резултатите на PISA 2025 средно за всички страни от ОИСР да стигат историческо дъно, все пак има държави, които са неизменно в топ 10 на класацията. Има и такива, които изненадват с по-добро представяне, което никак не е символично, а доста забележимо. Кои са отличниците и кои са факторите за успех?

Азия доминира

Държавите в топ 10 по всички три основни дисциплини в PISA 2025 - наука, четене и математика - са Китайските провинции Пекин, Шанхай, Джиангсу и Джънзян, Естония, Япония, Корея, Макао (Китай), Китайско Тайпе/Тайван, Сингапур и Обединеното кралство. Разбивката по предмети също е доста интересна.

По четене най-високи резултати имат: Сингапур - 535 т., 4-те китайски провинции - 527 точки, Китайско Тайпе - 508 т., Япония - 503 т., Макао - 501 т., Южна Корея - 501 т., Ирландия - 500 т., Естония - 499 т., Нова Зеландия - 497 т. и Великобритания - 494 т.

По математика отличниците са: Китайските провинции - 612 т., Сингапур - 563 т., Макао - 549 т., Китайско Тайпе - 546 т., Япония - 525 т., Южна Корея - 522 т., Конг Конг (Китай) - 522 точки, Естония - 508 т., Швейцария - 499 т. и Великобритания - 488 т.

По природни науки най-високи резултати имат: Китайските провинции - 597 т., Сингапур - 560 т., Макао (Китай) - 541 т., Китайско тайпе - 540 т., Япония - 538 т., Естония - 527 т., Южна Корея - 526 т., Великобритания - 511 т., Канада - 510 т. и Нова Зеландия и Австралия - с по 509 т.

Накратко, данните показват ясен модел: азиатските образователни системи доминират върха. Китайските провинции и Сингапур са номер 1 и 2 във всичките три области, а Китайско Тайпе, Япония и Макао също са много високо.

На дъното е Руанда

На PISA 2025 г. най-ниски резултати по четене отбелязват Руанда - 301 т., Кюрдистан (Ирак) - 312 т., Кения - 320 т., Мароко - 321 т., Замбия - 325 точки, Ливан, Гватемала, Косово, Киргизстан и Доминиканската република. По математика най-ниски резултати имат: отново Руанда - 312 т., Замбия - 314 т., Кения - 326 т., Парагвай - 334 т., Гватемала - 334 т., Доминиканската република, Кюрдистан, Ел Салвадор, Косово и Палестина. По природни науки най-ниски резултати имат Руанда, Таджикистан, Кения, Замбия, Гватемала, Кюрдистан, Парагвай, Косово, Мароко и Палестина.

Кои се подобряват най-много?

Осем образователни системи отбелязват по-високи резултати през 2025 г. спрямо 2022 г. и по математика, и по четене, и по природни науки - това са Грузия, Камбоджа, Йордания, Черна гора, Обединените арабски емирства, Тайланд, Турция и Филипините. По предмети картината изглежда така:

По природни науки резултатите си повишават: Узбекистан (с цели 83 т.), Грузия (с 38 т.), Камбоджа (с 35 т.), Йордания (с 32 т.), Черна гора (с 32 т.), Обединените Арабски Емирства (с 26 т.), Саудитска Арабия (с 23 т.), Тайланд (23 т.), Турция (с 18 т.) и Филипините (със 17 т.). По четене най-големи подобрения имат: Йордания и Филипините - с по 20 т., Камбоджа - с 18 т., Турция и с 16 т., Обединените арабски емирства - с 15 т., Черна гора и Тайланд - с 13 т. и др. По математика най-голям ръст в резултатите имат: Камбоджа - 29 т., Грузия и Йордания - с 26 т., Обединените арабски емирства - 21 т., Филипините, Тайланд, Турция и др.

Черна гора, Катар, Словакия, Турция и Обединените Арабски Емирства са намалили броя на ученици със слаби резултати, като заедно с това са увеличили броя на ученици в най-високите нива на резултати, т.е. намалили са неравенството в образователните си резултати.

Фактори за успех

Конкретните причини, довели до спад в резултатите на повечето държави, както и факторите за успех на отличниците, тепърва ще се анализират за всяка конкретна държава. За Сингапур често се подчертава качеството и подбора на учителите, тяхното продължаващо обучение и наставничество на новите учители от по-опитните. В Естония се гордеят с автономията и доверието в учителя, силното предучилищно образование, равнопоставеността и ранната дигитализация. За Англия голямо значение се отдава на ясно структурирана учебна програма със силен акцент върху предметните знания.

Образователните системи обаче са твърде сложни, за да се изолира една-единствена причина. Би било погрешно да се заключи, че "Корея е успешна заради дисциплината", или "Естония има добри резултати заради голямата автономия". Все пак, данните от PISA показват, че най-добрите образователни системи се отличават с няколко характеристики - високо качество и добра подготовка на учителите, ясна и фокусирана учебна програма, високи очаквания към всички ученици, добра дисциплина и спокойна учебна среда, редовно присъствие в училище и ранна подкрепа за децата, които изостават. Важни са също активното участие на родителите, относително равният достъп до качествено образование и разумната автономия на училищата и учителите, съчетана с контрол на качеството. ОИСР подчертава и че технологиите дават най-добри резултати, когато се използват целенасочено за обучение, а не когато разсейват учениците. Общият модел е, че най-силните системи не разчитат на един отделен фактор, а на последователна комбинация от добри учители, ефективна учебна среда, силни базови знания и навременна подкрепа за всеки ученик.