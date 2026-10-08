Военната диплома вече носи по-висок доход от ИТ

Американски университет в България Абсолвенти на Американския университет в България - за поредна година лидер по доходи с възпитаниците на направление "Администрация и управление".

Специалности в областта на отбраната и националната сигурност вече водят по доходи пред компютърните програми. Това показват данните от новото издание на рейтинга на висшите училища у нас, представено днес. Рейтинговата система сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища, предлагащи обучение в България в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Тя се изготвя от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество – София“ и "Сирма Груп".

Най-висок среден облагаем доход получават завършилите магистърски програми в направление „Администрация и управление“ на Американския университет (5591 евро). Тази програма е традиционен лидер по доходи, обикновено следвана от различни направления в областта на компютърните технологии. Тази година обаче на второ място пробива „Военно дело“ във Военна академия "Георги Стойков Раковски" с 4913 евро среден облагаем доход. Следват магистрите, завършили „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (4368 евро) и Нов български университет (4194 евро).

Сред завършилите бакалавърски програми най-висок облагаем доход имат завършилите „Национална сигурност“ в Академията на МВР (3766 евро), „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет (3563 евро) и „Военно дело“ във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (3373 евро) и в Национален военен университет "Васил Левски" (3343 евро).

В общата класация по направления, най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Военно дело“ (3747 евро) и „Информатика и компютърни науки“ (2553 евро), следвани от тези, които са завършили „Национална сигурност“, „Металургия“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Математика“ и „Обществено здраве“ (над 2000 евро).

За десет години средният облагаем доход на завършилите висше образование нараства три пъти – през 2016 г. е бил едва 543 евро, а вече достига 1625 евро, показват данните от Рейтинг 2026. Увеличението спрямо миналата година е над 14,5%.

По качество на образованието Софийският университет за поредна година е лидер в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите. Техническият университет – София се класира на първо място в 6 професионални направления от общо 11. Медицинският университет – София е първи във всичките 5 направления, по които предлага обучение. Химикотехнологичният и металургичен университет и Аграрният университет в Пловдив имат по 3 първи места. Тракийският университет в Стара Загора и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив имат по две първи места. Други 13 висши училища оглавяват по една класация.

Две любопитни тенденции се открояват и тази година в морето от данни. Делът на завършилите, които се реализират в чужбина, достига рекордно ниско равнище от 13% при над 25% през 2014 г. Делът на чуждестранните студенти в България пък е нараснал близо 2 пъти – от 4,7% през 2016 г. до близо 9% от действащите студенти през 2026 г. За поредна година лидер по студенти от чужбина е направление "Медицина" (58% от действащите студенти), „Дентална медицина“ (49%) и „Ветеринарна медицина“ (31%). В още 4 професионални направления чуждестранните студенти надхвърлят 10% от броя на действащите студенти. Това са „Фармация“ (15%), „Туризъм“ (13%), „Транспорт, корабоплаване и авиация“ (13%) и „Музикално и танцово изкуство“ (10%).

Всеки трети от обучаващите се в българските висши училища е студент първо поколение, т.е. произхожда от семейство, в което нито един от родителите няма висше образование. Под 2% от студентите обаче идват от семейства, при които родителите имат само основно или по-ниско образование.

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