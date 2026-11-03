Всеки трети икономист работи нещо друго

Всеки трети икономист у нас работи не на позиция, изискваща диплома по икономика, а нещо друго. Това показва най-новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България.

Направлението икономика е любопитно заради това, че в него се обучават най-много студенти - над 28 000. Данните за показателя "Реализация" показват, че най-голям дял от завършващите висше икономическо образование - 27%, или около 8 хил. души - работят "нещо друго". 9.6% от завършилите икономика намират работа като финансови специалисти, 8.7% - като административни специалисти, а 7.1% - като държавни служители. Като административни приложни специалисти работят около 5% от завършилите икономика, горе-долу същият е процентът и на икономистите, които работят като продавачи - 4.7 на сто.

Все пак, зависи и откъде е дипломата. При завършилите икономика в Софийския университет картината е следната: 19% работят като финансови специалисти, 14% като административни специалисти, 9% като държавни служители и 30% - нещо друго. Сред получилите диплома по икономика от Университета по хранителни технологии обаче само около 22% работят като административни специалисти или приложни административни специалисти, докато близо 57% работят нещо друго, а над 20% - като продавачи, бармани или сервитьори. При УНСС нещата изглеждат по следния начин - 38 на сто работят нещо друго, 11% - като финансови специалисти, още толкова - като административни специалисти, а 4% - като продавачи в магазин. За Стопанската академия в Свищов данните показват, че 47% от завършилите икономика работят нещо друго, около 13% стават държавни служители, само 7% стават финансови специалисти, около 6% - административни специалисти, а 5.2% - продавачи в магазини.

При завършилите информатика и компютърни науки реализацията по специалността е доста по-добра. Общо за страната 48,5% от висшистите по това направление работят като разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, около 7% - като специалисти по бази данни и мрежи, а 20% - "нещо друго". Работа по специалността си (като разработчици на софтуерни приложения) си намират 62% от завършилите информатика в Американския университет в Благоевград, 81% от завършилите Софийския университет, 42% от завършилите Великотърновския университет, близо 32% от завършилите Икономическия университет - Варна, 72% - от завършилите в Техническия университет София и т.н.

1/4 от завършилите висше образование по математика също стават софтуерни разработчици, докато 22% - нещо друго, а 16% стават учители по общообразователна подготовка в средното образование. При медицината реализацията е 85% в тази област, друго работят само към 7% от завършилите. 47% от висшите по национална сигурност работят като държавни служители, 34% - нещо друго, а 4.7% - като административни специалисти. Завършилите педагогика също нямат 100% реализация точно в областта, която са завършили - 44% стават учители в началното образование, 8.5% - учители по предмет, а 23% работят нещо друго. 4.3% от завършилите педагогика работят като продавачи. При завършилите туризъм данните от рейтинга показват, че около 11% работят като персонал, информиращ клиенти, 8% като сервитьори и бармани, 7,9% - като продавачи в магазин, а най-голям процент - 33 на сто - работят "нещо друго". Ако учите теория на изкуствата, вероятността да започнете работа точно по специалността като творец, изпълнител и т.н. е по-малко от 30 на сто - около 70% от завършилите това направление работят "нещо друго".