Училище със 130 ученици фантоми получава 720 хил. евро

Празни класни стаи и ученици на хартия – тази потресаваща картина засне екипът на Нова телевизия в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в ямболското село Бояново. Репортажът показва как на практика може да се имитира учебен процес, докато училището продължава да получава публично финансиране.

В учебно време сградата изглежда сякаш е в лятна ваканция. Камерата показва учители, стоящи в празни класни стаи, липсващи ученици, на които не се пишат отсъствия, и директорка, която избягва среща с телевизионния екип. По списък в училището учат 130 деца. В действителност обаче почти никой не посещава часовете. Извън училището част от учениците признават, че ходят само когато се знае, че ще има проверка. За същото свидетелстват и хора от селото, в което живеят около 500 души.

Репортерът влиза в училището, представяйки се за родител, който иска да запише детето си. Малко преди началото на часовете той заснема трима учители и шестима ученици, пристигащи с училищния автобус. За почти всички останали деца обаче не се пишат отсъствия, въпреки че не са в клас. През по-голямата част от репортажа директорката не дава убедително обяснение за ситуацията. Тя твърди, че се водят разговори с родителите, за да бъдат убедени да осигурят присъствието на децата си, но признава, че това не дава резултат.

Гимназията е получила близо 720 000 евро за издръжката си. Още толкова държавни средства са отпуснати за ремонт на общежитието. То прилича на хотел, но стои заключено, защото вътре няма ученици. Училището е получило и 90 000 евро за оборудване на модерен STEM кабинет, от който също няма кой да се възползва. Учениците освен това получават и стипендии.

Кадрите от Бояново поставят въпроси както за контрола върху посещаемостта, така и за ефективността на публичните разходи за образование. Остава неясно как държавата отчита успех в обхващането на децата, ако те присъстват в регистрите, но не и в класните стаи.

Данните на МОН, предоставени на Нова тв, показват, че през миналата учебна година в училището са регистрирани едва 6,9% отсъствия, а за настоящата година засега е отчетена 95% посещаемост. Това рязко контрастира с картината, заснета от екипа на телевизията и поражда въпроси относно коректността на отразяването на отсъствията в електронния дневник на училището.

От МОН са коментирали пред медията, че предстоят засилени проверки в училището, включително налагане на санкции, като не се изключват и уволнения. Обещани са и проверки на самите проверяващи - например от Регионалното управление на образованието, които също би трябвало да следят дали в училището действително има учебен процес.

Реакция

От МОН излязоха с прессъобщение до всички медии, в което съобщават, че вече са започнали проверка в гимназията (след сигнал за неотразяване на отсъствия на ученици), а през следващата седмица проверяващи ще влязат и в Регионалното управление на образованието - Ямбол.

Оттам разказват, че след като на 9 ноември са получили сигнал от Нова тв, още на 10 ноември екип на РУО е извършил внезапна проверка на място. От 131 ученици от учебни занятия са отсъствали 113 души, като отсъствията са били коректно отразени в електронната система. За 11 от отсъстващите ученици са представени медицински бележки, а за останалите към момента на проверката не е имало данни за причините за отсъствието им. Към същата дата са наложени санкции на трима ученици, а за други 38 са започнали процедури по налагането им. На двама ученици са спрени социалните помощи заради допуснати неизвинени отсъствия.

Заради разминаването между данните, които са подали от училището към МОН, и тези, които проверката установява, просветният министър Вълчев е разпоредил допълнителна проверка, която ще бъде извършена от експерти на дирекция "Организация и контрол" и Инспектората на МОН в РУО-Ямбол. Целта е да се установи какъв контрол е осъществяван върху училището през последните години, какви проверки са извършвани, давани ли са предписания и какви превантивни мерки са предприемани. При установени нарушения ще бъде потърсена отговорност както на училищно, така и на регионално ниво, казват от МОН.

Ведмството ще инициира и съвместна среща с институциите, ангажирани с Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система на място, тъй като до момента в министерството не са постъпвали сигнали за евентуални нередности в училището. Целта е да се изясни какви действия са предприемани до момента и какво е било взаимодействието между отговорните институции за своевременното установяване и сигнализиране за проблеми.

"Случаят отново подчертава необходимостта от преразглеждане на модела на финансиране на училищата. Сегашната система, при която финансирането е обвързано основно с броя на учениците, създава предпоставки за формализъм и отчитане на резултати само на хартия", коментират от МОН и добавят, че промяната на този модел е сред основните приоритети на министъра, като МОН вече работи по нова формула за финансиране, която да ограничи тези практики и да постави по-силен акцент върху качеството на образованието.

"МОН е категорично, че умишленото неотразяване или прикриване на отсъствия е недопустимо. В предходни години за подобни нарушения са освобождавани директори на училища. Ако проверките установят такива практики, ще бъдат предприети най-строгите предвидени в закона мерки, включително търсене на дисциплинарна отговорност", казват оттам.