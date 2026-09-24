Наша ученичка стана 7-ма в света по китайски език

Българската ученичка Никол Ялъмова спечели първа награда за Европа и се класира на престижното 7-о място в света на международното състезание „Китайски езиков мост“, което се проведе в Пекин и Тиендзин.

Тя премина успешно през поредица от изпитания, включващи устен изпит, представяне на талант на сцена, речи на китайски език, въпроси върху китайския език и култура и дебати между участниците.

След първия кръг Никол се нареди сред 30-те най-добри ученици в света, а след втория достигна до топ 15. В третия кръг от Европа останаха представители само на България, Италия и Великобритания. Никол Ялъмова успя да изпревари европейските си конкуренти и да завоюва първото място за Европа.

С първа награда в състезанието бяха отличени само петима ученици – по един представител от всеки континент. Българската участничка, която е ученичка в 11. клас на в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, завърши на 7-о място в общото световно класиране.

Състезанието, което е известно като „олимпийски игри“ по китайски, се провежда в телевизионен формат, а подготовката и репетициите на участниците достигат до 16 часа дневно. Включиха се участници от над 100 държави. За успеха на Никол допринесе и подкрепата на нейния преподавател Нели Нанова, която я подготвя през всички етапи на надпреварата.