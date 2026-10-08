Само АУБ е лидер сред частните университети

Софийският университет остава лидер по качество на висшето образование у нас. Университетът е лидер в 22 от 29 професионални направления, показва рейтинговата система на висшите училища за 2026 г. С изключение на Американския университет и НБУ, частните висши училища почти липсват в ТОП 5 на добрите университети по направления.

СУ "Св. Климент Охридски" традиционно води в хуманитарните направления като право, педагогика, обществени комуникации, филология, философия, физически науки, биологически науки, химически науки, биотехнологии, икономика, история и археология и др. Най-старият ни университет открадва първенството и в някои направления, където първото място повече би отивало на специализираните висши училища – математика, икономика, информатика и компютърни науки.

УАСГ е по подразбиране лидер в направление "Архитектура, строителство и геодезия", като тук необичаен е университетът на второ място – Академията на МВР. Аграрните специалности са силата на Аграрния университет в Пловдив и на Тракийския университет в Стара Загора, като и двата имат лидерско място в отделни направления. Ветеринарната медицина е с най-високо качество в Тракийския университет, който дели с пловдивския Аграрен университет първото място и в животновъдството.

Три университета си делят първото място по медицина – медицинските университети в София, Варна и Пловдив. Без изненади Техническият университет води в направления "Енергетика", "Комуникационна и компютърна техника", "Машинно инженерство", "Общо инженерство". Изпреварва другите университети и в направление "Транспорт, корабоплаване и авиация". Лесотехническият университет е лидер в направление "Горско стопанство". Първото място по актуалната "Военно дело" е за Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" във Варна. Денталната медицина е най-престижна в Медицинския университет в София. Металургията очаквано е в най-сигурни ръце в Химикотехнологичния и металургичен университет. Той е лидер и в "Материали и материалознание".

Къде са частните университети

Американският университет е традиционен лидер в направление "Администрация и управление", която дава и най-висок доход на завършващите. Подгласник е на Софийския университет в "Обществени комуникации и информационни науки" и "Политически науки". На трето място е в направление "Икономика" и "Информатика и компютърни науки".

Нов български университет е видим по върховете на класацията в направления с традиционно по-малко студенти – заема второ място в "Социология, антропология и науки за културата", "Театрално и филмово изкуство", както и в по-масовото направление "Филология". Трето място му е отредено в "История и археология", "Изобразително изкуство", "Музикално и танцово изкуство", "Психология". Успява да е на четвърто място сред предлагащите "Информатика и компютърни науки".

Варненският свободен университет е четвърти в направление "Право", Бургаският свободен е четвърти в "Педагогика", а Висшето училище по мениджмънт във Варна е второ в обучението по туризъм. Частният театрален колеж "Любен Гройс" е на четвърто място по театрално и филмово изкуство.



