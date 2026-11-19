Значителни са разликите в увеличенията на държавната субсидия, които получават университетите за 2027 г., показват данни в проекта за държавен бюджет за 2027 г. Само три висши училища са с намален бюджет, но скокът при другите варира в големи граници, необясними за мнозина - от - 5% до близо 20%, алармираха от синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ.

"Икономическите университетите получават средно увеличение от 13%, а техническите - 5,5%, при средно увеличение от около 6% за всички. При медицинските университетите средствата са от минус 1.4% до 12% скок. Трудно се обясняват разликите", посочиха оттам преди дни на просветна комисия. Образователният министър проф. Георги Вълчев обясни, че от ведомството му са стъпвали на обективни показатели, като са взети предвид много компоненти на база оценката за качеството на всеки университет. "Да заповядат колегите, ако е допусната грешка, ще коригираме", заяви той, намеквайки и за преходните остатъци на висшите училища и възможностите им за собствени приходи.

Какво показват още числата?

Медицинският университет в София ще получи с 662,6 хил. евро по-малко - или общо 45,5 млн. евро (-1.4%), Висшето строително училище "Любен Каравелов" - с 85,3 хил. евро по-малко, или 1,6 млн. евро (-5%), а Икономическият университет във Варна - с 31,2 хил. евро по-малко, или 10.74 млн. евро (- 0.3%).

За останалите 30 държавни висши училища е предвидено увеличение на основните трансфери. Най-голямо като абсолютна сума е то за Софийския университет "Св. Климент Охридски" - с 9,5 млн. евро. Трансферът за най-голямото висше училище в страната нараства от 106,3 млн. евро през 2026 г. на 115,9 млн. евро през 2027 г. Университетът за национално и световно стопанство получава с 5,3 млн. евро повече, като средствата му достигат 37,4 млн. евро. За Техническия университет в София увеличението е 3,7 млн. евро - до 83,7 млн. евро, а за Медицинския университет във Варна - също 3,7 млн. евро, до 34,5 млн. евро. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще разполага с 41,4 млн. евро - с 2,9 млн. евро повече.

Сред останалите висши училища с по-значително увеличение са Русенският университет "Ангел Кънчев" - с 1,9 млн. евро, Националната спортна академия - с 1,8 млн. евро, Университетът по архитектура, строителство и геодезия - с 1,8 млн. евро, и Тракийският университет - с 1,3 млн. евро.

Иначе, като процент, най-висок скок в средствата има за Стопанска академия в Свищов - 19,7%, Университета по хранителни технологии в Пловдив - 17%, УНСС - 16,5%, Аграрния университет в Пловдив - 14,49% и Медицинския университет - Варна - 12,06%.

Трансферите от държавния бюджет за държавните висши училища през 2027 г. ще бъдат общо 702,7 млн. евро. Това е с 41,4 млн. евро, или 6,3% повече спрямо заложените за 2026 г. 661,3 млн. евро.

В сумата не са включени средствата за Българската академия на науките. За нея трансферът от държавния бюджет нараства от 131,58 млн. евро през 2026 г. на 140,32 млн. евро през 2027 г., което 8,75 млн. евро увеличение, или 6,65%.