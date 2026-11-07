ПБ реши да пести и от образование

"Прогресивна България" изглежда зарязва образованието като приоритет, ако съдим по средствата, които смята да отдели в бюджета за тази сфера. Общите разходи за образование през 2027 г. ще бъдат по-ниски от миналата година, въпреки че правителството планира допълнителни средства за учителски заплати, ученически стипендии, учебници и ремонти на образователна инфраструктура. Това показват мотивите към проекта за държавен бюджет за 2027 г.

За функция „Образование“ в консолидираната фискална програма са заложени 5,5822 млрд. евро за 2027 г. при 5,5997 млрд. евро очаквани разходи за 2026 г. Така намалението е 17,5 млн. евро, или около 0,3%. Като дял от брутния вътрешен продукт средствата спадат от 4,3% на 4%. Също с 0,3% от БВП бе спадът в средствата за образование и през 2026 спрямо 2025 г., т.е. низходящата тенденция продължава. Нещо повече - според плановете на новите управляващи тя ще продължи - през 2027 г. очакваните средства за тази сфера ще са 3,8% от БВП, а през 2028 г. - 3.5% от БВП. С тези числа България ще остане далеч под средното ниво за ЕС от около 5% средства за образование от БВП.

От синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" смятат, че намалението е още по-голямо - 170 млн. евро, тъй като според техните разчети парите за образование за 2026 г. са 4.5% от БВП, а не 4.3% от БВП, от каквато база изхождат управляващите.

Все пак, в проекта за държавния бюджет са предвидени допълнителни ресурси за редица дейности в предучилищното, училищното и висшето образование.

Най-голямата сума е за възнагражденията на педагогическите специалисти - 170,5 млн. евро. С нея се планира увеличение на заплатите им със 7,5%. В момента минималната учителска заплата е 1144,05 евро. По груби изчисления, с предлаганото увеличение се очаква тя да стане около 1229 евро. Според синдикатите обаче така учителските заплати пак няма да достигнат 125% от средните за страната, както им се обещава, а някъде около 110% от средните за страната.

С 20% трябва да нараснат и стипендиите на учениците в гимназиалния етап. За това са заложени още 5 млн. евро. В момента минималната месечна ученическа стипендия е около 10 евро, очаква се след увеличението тя да стане поне около 12-13 евро.

Разходи

Средствата за безплатни учебници и учебни помагала за децата и учениците от 1. до 12. клас са увеличени с 36,2 млн. евро. Други 10 млн. евро са предвидени за насърчаване на обучението по професии, свързани с техниката и производствените технологии, както и за подобряване на условията в професионалните гимназии.

В бюджета са заложени още 3,2 млн. евро за образователна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и 4,8 млн. евро за работа с деца от уязвими групи и диференцирано заплащане на директорите. За обезщетения на персонала в системата на образованието са предвидени 8,8 млн. евро.

Сред останалите разходи са 44,4 млн. евро за транспорт на деца и ученици, 10,3 млн. евро за компенсации за отглеждането и обучението на деца, които не са приети, поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища, както и 25,6 млн. евро за изграждане и ремонт на детски ясли, градини и училища. За спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища са предвидени 22,8 млн. евро.

За висшето образование и науката са планирани 7,8 млн. евро допълнително за социално-битови разходи на студентите и докторантите. От тях 2,3 млн. евро са за студентските столове и общежития, а 5,5 млн. евро - за актуализиране на стипендиите на докторантите. Отделно са предвидени 19,5 млн. евро за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития и 62,1 млн. евро за дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта.