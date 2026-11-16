БГНЕС За последното тримесечие държавата е превела 2 163 562 евро на четири партии и три коалиции, включително на две формации, които вече са извън парламента.

Управляващите сочат спестени разходи от партийните субсидии като предимство на проекта на държавен бюджет, изготвен от кабинета на Румен Радев. Хвалбата обаче е неоснователна, тъй като ставката, по която политическите сили получават пари от данъкоплатците, остава същата като в предния бюджет – 3 евро на действителен глас.

В началото на юни т. г. депутатите от "Прогресивна България", подкрепени от ДПС, съкратиха размера на субсидията от 4.09 евро на 3 евро за глас. Това беше сочено като мярка за оптимизиране на държавните разходи. Старата ставка остана за периода от 1 януари до 29 април, а новата влезе в действие от 30 април до 31 декември. Общо за издръжка на партиите тогава бяха заделени 8 964 300 евро.

Сега новият размер на субсидията ще действа за цялата 2027 г. В мотивите към проекта на бюджет това се сочи като част от "пакет от разходни мерки за оптимизиране на бюджетните разходи и повишаване на тяхната ефективност". Според сметките на управляващите това ще съкрати разходите с 1 млн. евро. Иначе общата сума за партийно финансиране в бюджета възлиза на 8 583 700 евро.

За третото тримесечие на 2026 г. (от 1 юли до 30 септември) според отчета на Министерството на правосъдието, което разпределя субсидиите, са били преведени 2 163 562 евро на четири партии и три коалиции. Над половината от тази сума – 1 092 597 евро, се пада на "Прогресивна България" като най-голяма формация. Управляващите влязоха в парламента като коалиция, в която едноименната партия не участва, и парите се разпределят между "Политическо движение социалдемократи" (1 070 745 евро), "Социалдемократическа партия" (10 926 евро) и "Движение нашият народ" (10 926 евро).

Следва ГЕРБ-СДС с 327 990 евро, от които лъвският дял – 319 580 евро, се пада на партията на Бойко Борисов, а останалите на 8410 евро отиват в СДС. Коалицията ПП-ДБ е получила 309 155 евро, които се разделят на три партии – 133 679 евро за "Продължаваме Промяната", 116 984 евро за "Движение Да България" и 58 492 евро за ДСБ.

ДПС на Делян Пеевски взима 174 442 евро, а "Възраждане" на Костадин Костадинов – 104 305 евро. Субсидия все още получават и две партии, изпаднали от парламента – МЕЧ на Радостин Василев (79 024 евро) и "Величие" на Ивелин Михайлов (76 049 евро).