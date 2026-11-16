Управляващите сочат спестени разходи от партийните субсидии като предимство на проекта на държавен бюджет, изготвен от кабинета на Румен Радев. Хвалбата обаче е неоснователна, тъй като ставката, по която политическите сили получават пари от данъкоплатците, остава същата като в предния бюджет – 3 евро на действителен глас.
В началото на юни т. г. депутатите от "Прогресивна България", подкрепени от ДПС, съкратиха размера на субсидията от 4.09 евро на 3 евро за глас. Това беше сочено като мярка за оптимизиране на държавните разходи. Старата ставка остана за периода от 1 януари до 29 април, а новата влезе в действие от 30 април до 31 декември. Общо за издръжка на партиите тогава бяха заделени 8 964 300 евро.
Сега новият размер на субсидията ще действа за цялата 2027 г. В мотивите към проекта на бюджет това се сочи като част от "пакет от разходни мерки за оптимизиране на бюджетните разходи и повишаване на тяхната ефективност". Според сметките на управляващите това ще съкрати разходите с 1 млн. евро. Иначе общата сума за партийно финансиране в бюджета възлиза на 8 583 700 евро.
За третото тримесечие на 2026 г. (от 1 юли до 30 септември) според отчета на Министерството на правосъдието, което разпределя субсидиите, са били преведени 2 163 562 евро на четири партии и три коалиции. Над половината от тази сума – 1 092 597 евро, се пада на "Прогресивна България" като най-голяма формация. Управляващите влязоха в парламента като коалиция, в която едноименната партия не участва, и парите се разпределят между "Политическо движение социалдемократи" (1 070 745 евро), "Социалдемократическа партия" (10 926 евро) и "Движение нашият народ" (10 926 евро).
Следва ГЕРБ-СДС с 327 990 евро, от които лъвският дял – 319 580 евро, се пада на партията на Бойко Борисов, а останалите на 8410 евро отиват в СДС. Коалицията ПП-ДБ е получила 309 155 евро, които се разделят на три партии – 133 679 евро за "Продължаваме Промяната", 116 984 евро за "Движение Да България" и 58 492 евро за ДСБ.
ДПС на Делян Пеевски взима 174 442 евро, а "Възраждане" на Костадин Костадинов – 104 305 евро. Субсидия все още получават и две партии, изпаднали от парламента – МЕЧ на Радостин Василев (79 024 евро) и "Величие" на Ивелин Михайлов (76 049 евро).