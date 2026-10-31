Акциите на технологичните гиганти в САЩ се сринаха

Американският фондов пазар се срива: тримесечните финансови отчети повлякоха надолу акциите на технологичните гиганти. На 29–30 октомври 2026 г. американските технологични компании претърпяха сериозни борсови загуби. Основните причини са разочароващи финансови прогнози, огромните инвестиции в изкуствен интелект (AI) и опасенията, че тези инвестиции няма да донесат достатъчна възвръщаемост. Това е повлияно и от кражбата на 6.7 млрд. долара от крипто борсата Binance.

Индексът S&P 500 се срина с 1,8%, отбелязвайки най-лошия си ден от юни насам, и приключи трета поредна седмица на загуби. Слабостта на технологичните акции повлече надолу индекса Nasdaq Composite с 2,9%, което беше най-големият спад сред основните борсови индекси. Междувременно Dow Jones Industrial Average загуби 572 пункта, или 1,1%.

Американският фондов пазар все още се намира само на 3,1% под историческия си връх, което допринесе за увеличаването на стойността на пенсионните спестявания на работещите американци в техните сметки по програмата 401(k). Въпреки това пазарът става все по-нестабилен с наближаването на междинните избори в САЩ във вторник.

Опасенията около изкуствения интелект вече се превърнаха във важен въпрос за избирателите от различните политически партии.

На пазарите нараства несигурността дали стотиците милиарди долари, инвестирани в изкуствен интелект, ще генерират достатъчно печалби и повишение на производителността, за да оправдаят огромните разходи.

Същевременно акциите на производителите на компютърни чипове и други компании, които досега бяха сред големите печеливши от бума в изграждането на центрове за данни за AI, също са под натиск.

Причината са опасенията, че високите лихвени проценти могат да забавят по-нататъшното изграждане на центрове за данни, тъй като оскъпяват финансирането на подобни мащабни проекти.

Google загуби 12,29% за едно денонощие, а пазарната му капитализация се сви с над 500 милиарда долара в рамките на една борсова сесия. Инвестициите в изкуствен интелект оказват натиск върху текущите финансови резултати, а приходите от търсачката не оправдаха очакванията.

Intel се срина с около 25%. Търсенето от страна на центровете за данни повишава цените на оперативната памет, компютрите поскъпват, а потребителите отлагат подмяната на устройствата си. Компанията прогнозира приходи между 15 и 16 милиарда долара вместо очакваните 17 милиарда.

Reddit загуби близо 20% от стойността на акциите си в предборсовата търговия. Потребителите получават отговори от изкуствения интелект директно в Google и все по-рядко посещават платформата.

Amazon отбеляза спад от 6,3%. Свободният паричен поток за последните 12 месеца е отрицателен — минус 42,4 милиарда долара, главно заради разходите за инфраструктура за изкуствен интелект.

След американския фондов пазар надолу тръгват и останалите световни борси.

Има три основни сценария за следващите месеци.

Възстановяване. Ако компаниите докажат, че инвестициите в AI генерират достатъчно приходи и печалби, акциите могат да възстановят част от загубите.

Продължаваща корекция. Ако разходите останат високи, а растежът се забави, инвеститорите могат да продължат да продават технологични акции.

По-дълбок спад. Ако се появят допълнителни признаци за отслабване на икономиката, натискът може да обхване и други сектори.