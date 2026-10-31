Първият китайски филм, създаден с ИИ, претърпя фиаско

Първият пълнометражен филм, създаден с изкуствен интелект, пуснат по кината в Китай, претърпя пълен провал в боксофиса, съобщава "Холивуд рипортър". Научнофантастичният трилър Sanxingdui: Future Past излезе на екран миналата седмица и събра приходи в равностойността на една 198 000 американски долара, информира АФП.

Досега в други държави са показвани само няколко пълнометражни филма, създадени с изкуствен интелект, и то при ограничено разпространение. С над 10 000 прожекции в цял Китай в деня на премиерата си Sanxingdui: Future Past се превръща в първия мащабен ИИ проект, получил истинско широко разпространение с официално отчетени боксофис приходи на голям пазар. Това бележи първия реален търговски тест на технологията при пълнометражните продукции. Първоначалните продажби на билети за филма възлизат на едва 12% от неговия бюджет, който е 10 милиона юана (около 1,5 милиона долара), отбелязва "Холивуд рипортър".

Дзян Дъфу, главен изпълнителен директор на продуцентската компания Bona Film Group, е заявил пред китайската медия Yuli, че въпреки всичко филмът представлява важен експеримент, съобщи АФП. "Ние сме първите, които опитват това, първите, които получиха разрешение за показ в кината, и първите, които бяха тествани от публиката. Мисля, че това никак не е лесно." Един от зрителите коментира пред медията: "По отношение на качеството, в сравнение с продукциите, създадени от хора, филмът все още не е на ниво."

Въпреки това съдбата на технологията едва ли е обвързана с успеха или провала на една-единствена продукция. В Китай изкуственият интелект вече е превзел производството на кратки онлайн филми: според списание Fortune 95 процента от тях се генерират от ИИ.

Sanxingdui: Future Past е 100-минутен филм, вдъхновен от археологическите открития от цивилизацията Сансиндуей. Напълно символично, сюжетът разказва за бъдеще, в което суперинтелигентен изкуствен интелект е обхванал земното кълбо. Човечеството е предало контрола на алгоритмите, което хвърля света в дълбока криза.

В САЩ първият пълнометражен филм, генериран с ИИ, е планиран за ограничено разпространение на 4 декември. Научнофантастичната лента се казва Gods Don’t Give Gifts, разпространява се от компанията Fable и е създадена от влогъра Gossip Goblin.

По-рано през октомври Илон Мъск пусна 7-минутен откъс от шумно обявената си "исторически достоверна" екранизация на "Одисея", създадена с неговия ИИ инструмент Grok. Той се закани неговата продукция да помете филма на Кристофър Нолан по Омир, който излезе в кината през лятото. Откликът обаче бе толкова лош, че вероятно първите 7 минути ще си останат и последните публикувани.