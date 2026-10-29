Влади Михайлов пее в памет на Димо от P.I.F. в зала 1 на НДК

Спектакълът "НевиДимо дете", вдъхновен от музиката на група P.I.F. и Димо Стоянов, ще има своята първа среща със софийската публика на празничния 1 ноември – Деня на будителите. Представянето на мащабната копродукция на Драматичен театър "Рачо Стоянов" – Габрово, и Държавен куклен театър – Стара Загора, в зала 1 на Националния дворец на културата превръща софийската премиера в специално събитие в сценичния живот на спектакъла.

"НевиДимо дете" ще се играе в рамките на есенното издание на Салона на изкуствата. Мултижанровият спектакъл на известната режисьорка Веселка Кунчева е посветен на живота, музиката и поетичния свят на рано напусналия ни Димо Стоянов – фронтмен на P.I.F. В него музика на живо, драматичен и куклен театър, хореография, сценография и 3D мапинг изграждат общ сценичен свят, в който песните на P.I.F. се превръщат в истории, посочват от творческия екип.

На сцената заедно с повече от 20 актьори от двата театъра ще са звездата Владимир Михайлов и музикантите от P.I.F. – Иван Велков, Мартин Профиров и Христо Михалков, които изпълняват музиката на групата на живо. Заглавието на спектакъла идва от една от емблематичните песни на групата – "Невидимо дете". Тя е написана от Димо Стоянов на Рибарския плаж във Варна и първоначално е предназначена за студентски спектакъл в НАТФИЗ по едноименния разказ на Туве Янсон.

Музиката на P.I.F. е отправната точка, от която творческият екип изгражда сценичния свят на спектакъла. Режисьорът Веселка Кунчева я определя като "най-театралната българска музика" - музика, в която звучи "много любов към човека, много разбиране, много тъга, красота, въображение" и от която "се раждат истории и цели светове".

Централна фигура в този свят е Влади Михайлов, който влиза в образа на своеобразен "създател на всичко – пространството и реалностите, които ще видим на сцената". Актьорът и певец представя на живо композициите на P.I.F., а участието му има и силна лична мотивация – той поддържа дългогодишно приятелство и творчески отношения с музикантите от групата и е работил с Димо Стоянов по различни проекти.

Заедно с него на сцената са настоящите членове на P.I.F. – китаристът Иван Велков, съосновател на групата заедно с Димо Стоянов, барабанистът Мартин Профиров и басистът Христо Михалков. В групата се включва и Милен Апостолов – клавирни. Песните, които те изпълняват, са част от драматургичната и музикална тъкан на спектакъла.

Продукцията "НевиДимо дете" е създадена от творческия екип, познат с работата си по постановки като "Портретът на Дориан Грей" в Драматичен театър "Рачо Стоянов" – Габрово, и "Последният човек" в Държавен куклен театър – Стара Загора. Драматургията е на Полина Христова и Веселка Кунчева; сценографията, костюмите и куклите са дело на Мариета Голомехова/Puppet's Lab; авторска музика и текст на песните – P.I.F.; музикална концепция и аранжимент – Милен Апостолов; хореография – Явор Кунчев; 3D мапинг – Полина Герасимова.

В спектакъла, наред с Влади Михайлов и музикантите от P.I.F. участват актьорите Адриана Димова, Антония Кундакова, Василена Чернаева, Ванина Попова, Виолина Доцева – актрисата, избрана за ролята на Лили Иванова в бъдещия игрален филм за естрадната прима, Дилян Николов, Димитър Иванов-Мич (гост), Димо Сава Димов, Добринка Тосева, Елица Матева, Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Любен Чанев, Магдалена Славчева, Надежда Петкова, Йоан Попов (гост), Петър Рангелов, Поля Йорданова, Радостина Ангелова, Таня Йоргова, Цвети Пеняшки.