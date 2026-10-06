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Най-голямата „Петък вечер“ настъпва на 25 ноември в НДК

След 150 представления Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев и Скилър подготвят специално издание на хитовата комедия

Днес, 14:23
Мъжкото купонясване в петък вечер е същински ритуал.
Мъжкото купонясване в петък вечер е същински ритуал.

След 150 представления, десетки хиляди зрители в цялата страна и стотици часове смях хитовата комедия „Петък вечер“ излиза на най-високата сцена в своята история. На 25 ноември актьорите Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев и световният шампион по бийтбокс Александър Деянов-Скилър ще се съберат в зала 1 на НДК за най-голямата „Петък вечер“ – специално издание на спектакъла.

Познатото на публиката приключение ще запази своя дух и хумор, но ще получи по-различен сценичен облик, създаден по мярка на това събитие. „Петък вечер“ ще излезе от обичайните си рамки, за да изпълни не само сцената, но и пространството на залата.

В представлението четиримата симпатяги Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков и Христо Пъдев, сприятелили се по време на работата си в тв сериала „Татковци“, се превъплъщават в различни роли и превеждат зрителите през всички етапи на една дълго чакана вечер – от сложната организация и опитите да излезеш от къщи до петъчния запой, който разбърква плановете, спомените и пъзела на следващата сутрин. С музиката и бийтбокса на Скилър те превръщат привидно банални ситуации от живота на приятелите, съпрузите и бащите в динамична комедия с хореография, танци и голяма доза самоирония.

Вече четири години петимата разказват на публиката за онзи почти свещен момент в края на седмицата, в който всичко изглежда възможно – петък вечер. В онзи етап от живота, когато срещите с приятели стават далечен блян, а подготовката за едно излизане понякога продължава по-дълго от самото излизане.

„Петък вечер“ под режисурата на Ивайло Ненов е спектакъл за малките бягства от ежедневието, за приятелството и за онази жажда за свобода, която не изчезва с порастването, обвързването и задомяването – просто става все по-трудна за организиране. Защото понякога най-смелата мечта на един мъж е само да излезе с приятели. Текстовете са на Ваня Георгиева и „една камара батковци“.

На 25 ноември в зала 1 на НДК сряда няма да бъде „малкият петък“. Този път ще бъде най-голямата „Петък вечер“, отбелязват от екипа. Билетите за събитието вече са в продажба на цени от 36 до 55 евро.

 

Павел Иванов, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Филип Буков (от ляво на дясно) се превъплъщават в множество персонажи.
Павел Иванов, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Филип Буков (от ляво на дясно) се превъплъщават в множество персонажи.
Представлението радва зрителя с много музика, танци и забавни истории.
Представлението радва зрителя с много музика, танци и забавни истории.
Представлението радва зрителя с много музика, танци и забавни истории.
Представлението радва зрителя с много музика, танци и забавни истории.
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Петък вечер, зала 1 на НДК, Павел Иванов, Филип Буков, Стоян Дойчев, Христо Пъдев, Скилър, Ивайло Ненов, Татковци

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