„Арабска нощ“ изкушава театралните фенове в Русе

Русенският Пиесата на германския драматург Роланд Шимелпфениг „Арабска нощ“ ще бъде представена премиерно в Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, на 16 януари в сценичната версия на един от най-талантливите пробиващи режисьори у нас – Бюрхан Керим. Бюрхан, който е и сценограф на спектакъла, спечели правото да постави пиесата след победа в миналогодишното издание на националния конкурс за млад театрален режисьор "Слави Шкаров", организиран от Русенския театър. Преводът на текста е на Боян Иванов, музиката е на Христо Намлиев. В спектакъла участват актьорите Александър Узунов, Ивайло Драганов, Ростислав Панков, Виктория Владова и Симона Джурова. Изненадата е, че публиката също ще се включи в театралното действие, тъй като ще бъде разположена на сцената, като театралното преживяване всеки път ще бъде достъпно точно за 101 зрители, обяснява пред БТА човек от трупата. Спектакълът "Арабска нощ" ще бъде показан и на 26 януари.

Русенският театър ще предложи общо седем заглавия на своята публика през първия месец от новата година. Началото ще бъде поставено на 12 януари с черната комедия "Глория" от Брандън Джейкъбс-Дженкинс, спектакъл на режисьора Деян Ангелов – съименник на актьора и близнак на Дарин Ангелов. Зрителите ще могат да гледат представлението и на 27 януари. Действието на пиесата се развива в съвременността в Ню Йорк. Оцелелите от една трагедия решават да напишат свои версии за случилото се, за да направят кариера, а интерес към историята проявява филмова компания. „Заглавието на пиесата и името на един от героите е Глория, защото всички персонажи се стремят към слава. Те не дължат нищо на никого, а смятат, че всички им са длъжни. Въпросът за тях не е какво могат да дадат, а какво могат да вземат“, пояснява режисьорът.

Известната комедия на Нийл Саймън "Последният страстен любовник" ще се играе на 20 януари. Спектакълът спечели Голямата награда на тазгодишното издание на комедийния театрален фестивал "Тодор Колев" в Шумен. Той донесе и отличие за режисура на Ивайло Ненов – също лауреат на конкурса на името на големия Слави Шкаров (2019) и на „Златен кукерикон“ (2020), както и отличия за актьорско майсторство на Кадри Хабил и на Петя Венелинова.

Спектакълът "Хора, места и вещи" от Дънкан Макмилан, с режисьор директорът на театъра Боян Иванов, ще бъде представен на 21 януари, а ден по-късно зрителите ще се срещнат с актьора Христо Гърбов в комедията "Помощ, жена ми е луда" от Жан Барбие. След огромния международен успех, пиесата на Макмилан се поставя за първи път в България на сцената на Русенския театър. Ефектният текст за съвременните зависимости с чувство за хумор и шеметна скорост превръща опитите на главната героиня да се справи с пристрастяването си в емоционално торнадо, в което реалност и въображение се сливат. Пристрастяването дебне навсякъде в заобикалящия ни свят – от наркотиците и алкохола, до хазарта, политиката и социалните мрежи. Дънкан Макмилан е избрал да разкаже историята на главната героиня, в която се превъплъщава актрисата Ева Данаилова, от нейната перспектива, която в хода на действието непрекъснато се променя. В „Помощ, жена ми е луда“ пък семейните и служебните отношения на шеф на корпорация създават безкрайни комични положения, описани от автора в стила на изисканата френска комедия. Режисьор на спектакъла е Орлин Дяков, а на звездата Христо Гърбов партнират артистите от русенската трупа Петя Венелинова, Тихомир Благоев, Ясена Господинова, Йовко Кънев, Ивайло Спасимиров и Кристиана Ценкова.

Публиката ще види още Мая Бежанска и Филип Аврамов в авторския спектакъл на Орлин Дяков "Образцов дом №6" на 23 януари. Героите на двамата известни актьори – обикнат дует още от сериала на бТВ „Домашен арест“ с незабравимата Татяна Лолова, искат да се оженят, но той трябва да поиска ръката на избраницата си от нейния баща. Така те влизат в образцовия дом, в който бабата е концертираща виолончелистка, бащата – запален рибар, майката – домакиня, а братът – влюбен в мобилните телефони, след което домът може би няма да остане толкова образцов… В семейната суматоха участват и Татяна Цветкова, Йовко Кънев, Ивайло Драганов и Катерина Борисова.

На 30 януари ще се играе комедията "Последният етаж" от испанеца Хосе Варлета с режисьор Николай Младенов с участието на гост-актьорите Албена Михова и Даниел Пеев-Дънди, редом с Георги Алексиев, Тодор Лазаров и Ясена Господинова. Пред портите на небето се събират четири коренно различни персонажи и техните четири объркани души, току-що напуснали този свят – всеки по най-мистериозен начин. Те трябва да „съжителстват“, докато размишляват върху съдбите си и тръпнат в очакване на неизвестното, което предстои. Всеки опит да се въведе ред създава нови и нови комични ситуации, изпълнени с остроумни диалози и цветисти шеги. „Последният етаж“ е ексцентрична комедия за небесното и земното, за греха и покаянието и най-вече за любовта. В крайна сметка на небето има място за всеки, а финалът винаги е неочакван, отбелязват от ДТ „Сава Огнянов“ – Русе.

„Двама с един билет“ е януарска инициатива на Драматичен театър „Сава Огнянов“, която представлява специален жест към най-верните почитатели на театралното изкуство. Тази кампания предоставя възможност на зрителите да се насладят на магията на театъра заедно със свой близък човек, като същевременно се възползват от значителна финансова отстъпка. Всеки, който закупи два билета онлайн или на касата на театъра, автоматично получава 50% отстъпка от общата цена. Това означава, че вместо да плащат пълната стойност на два отделни билета, зрителите ще заплатят само половината от нея. „Двама с един билет“ включва разнообразие от представления – както най-новите постановки, така и утвърдените класически спектакли, без премиерните и гостуващите.