Избраха новия Джеймс Бонд

40-годишната звезда от "Здрач", "Хари Потър" и "Батман" Робърт Патинсън ще бъде новият Джеймс Бонд. Това съобщи Amazon днес след 5-годишно очакване кой ще встъпи в ролята след оттеглянето на Даниел Крейг. Кратко видео без думи, което представя актьора с черен смокинг и пистолет - обичайната екипировка на агент 007 от филмовия му дебют през 1962 г., анонсира новината.

Само шестима досега са играли тази знакова роля, два пъти повече са хората, стъпили на Луната, пише Би Би Си. В кожата на героя на Иън Флеминг са влизали сър Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Долтън, Пиърс Броснан и Даниел Крейг. Всички са британци с изключение на австралиеца Лейзънби, който също е формално под британската корона. Самият Робърт Патинсън, макар да се прочува с участието си в големи холивудски франчайзи, е роден в Лондон през 1986 г. И тази година той участва в двете най-мащабни кинопродукции на Холивуд - през лятото го видяхме като злодея в "Одисея" на Кристофър Нолан, а през декември му предстои подобна роля в "Дюн: Част III" на Дени Вилньов.

Изборът му за Бонд не е толкова изненадващ, като се има предвид, че именно Вилньов пое режисурата на следващия филм от поредицата. "Преди всичко останало, бих искал да изразя дълбоката си благодарност към забележителните актьори, които се присъединиха към нас в това пътуване. Бяхме заобиколени от изключителни таланти, но може да има само един 007", каза той след кастинга. "Много съм щастлив да приветствам Робърт Патинсън като нашия нов Джеймс Бонд. Той има вечната душа на агент 007 и носи напълно нов дух. Нямам търпение да започнем."

В изявление самият Патинсън призна, че този избор е "честта на живота му", тъй като Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в киното. "Дълбоко благодарен съм на Дени, Ейми, Дейвид, Таня и всички в студио Amazon MGM, които повярваха в мен. Малко е да се каже, че тази роля е сбъдната мечта за мен.

Според по-ранни публикации Робърт Патинсън не бе сред фаворитите за ролята. Неотдавна специализираното издание Deadline написа, че финалисти в кастинга са Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О'Конър. По-рано в надпреварата са били споменавани и имената на Джейкъб Елорди, Джак О'Конъл, Хенри Кавил, Арън Тейлър-Джонсън, Пол Мескал.

Сценарист на предстоящия 26-и филм за Джеймс Бонд ще бъде Стивън Найт ("Остри козирки", "Спенсър). Това е и първият филм от поредицата, сниман под ръководството на Amazon, които през 2025 г. поеха творческия контрол върху франчайза от дългогодишните притежатели на правата Майкъл Уилсън и Барбара Броколи. Официалната филмова поредица за Бонд се контролираше от членове на семейство Броколи, самостоятелно или в партньорство с други, от първия филм за агент 007 "Доктор Но" насам. През 2022 г. Amazon придоби стогодишното филмово студио Metro Goldwyn Mayer (MGM), което включваше правата за разпространение на филмите за Джеймс Бонд. Но отне още близо три години, преди да получи пълен контрол над правата върху интелектуалната собственост.