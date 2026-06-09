Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Джеймс Бонд не бива да е политически коректен"

Актьорът Идрис Елба, спряган за наследник на ролята, отхвърля възможността за чернокож 007

09 Юни 2026
В един период Идрис Елба бе спряган като фаворит за ролята на Бонд.
ЕРА/БГНЕС
В един период Идрис Елба бе спряган като фаворит за ролята на Бонд.

Британският актьор сър Идрис Елба смята, че Джеймс Бонд не трябва да става прекалено политически коректен и че част от публиката няма да приеме чернокож мъж в ролята, предаде Би Би Си.

По-рано той каза, че "никога не е участвал в надпреварата" за ролята на известния шпионин въпреки дългогодишните слухове, които го свързваха с персонажа. Сега Елба коментира пред списание GQ, че въпреки това е поласкан от подобно предложение. Актьорът отбеляза, че образът на Бонд "е създаден по точно определен начин с конкретна причина" и добави, че за него е "комплимент" да бъде свързван с него. 

"Бонд е популярен в целия свят. И не всяка публика би приела чернокож мъж, мъж от африкански произход, да играе Бонд. Това не отговаря на тяхната култура. Точка по въпроса", коментира звездата с корени от Гана и Сиера Леоне.

"Образът на Бонд е толкова нереалистичен, че малко реализъм е добре дошъл, но нека не се опитваме да го правим "политически коректен". Мисля, че трябва да останем верни на това, което е в същността си – чисто бягство от реалността. Не се опитвайте да угодите на световния вкус. Просто бъдете Бонд", добави Идрис Елба, който в момента е по екраните с филма "Господарите на вселената". 

Миналата година и британската актриса Хелън Мирън се обяви срещу "осъвременяването" на Бонд. "Аз съм голяма феминистка, но Джеймс Бонд трябва да е мъж. Не може да е жена. Просто не става. Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се превръща в нещо друго". 

 

ОЧАКВАНЕ

Търсенето на следващия агент 007 официално започна миналия месец, след години на очакване и спекулации кой ще наследи Даниел Крейг. Изминаха пет години от премиерата на "Смъртта може да почака" – последният филм на Крейг в ролята на прочутия шпионин.

Според холивудското издание Variety през последните седмици вече се провеждат кастинги. "Въпреки че не планираме да коментираме конкретни подробности по време на кастинг процеса, се вълнуваме, че ще споделим още новини с феновете на агент 007 веднага щом настъпи точният момент“, добавиха от Amazon. 

Студиото вече обяви, че следващата лента ще бъде режисирана от Дени Вилньов ("Дюн"), а сценария ще напише Стивън Найт, автор на британския телевизионен сериал "Остри козирки". Сред спряганите имена за ролята на Бонд са Калъм Търнър, който наскоро се ожени за Дуа Липа, Хенри Кавил и Арън Тейлър-Джонсън, отбелязва Би Би Си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джеймс Бонд, Идрис Елба

Още новини по темата

Почина първата жена шеф на британското контраразузнаване
05 Авг. 2025

Новият 007 има продуцент, режисьор, сценарист. Само Джеймс Бонд няма
01 Авг. 2025

Дени Вилньов ще режисира следващия филм за Бонд
26 Юни 2025

Джеф Безос търси следващия Джеймс Бонд
22 Февр. 2025

Куинси Джоунс получи "Оскар" едва посмъртно
18 Ноем. 2024

Арън Тейлър-Джонсън ще е новият агент 007?
19 Март 2024

Може ли Килиън Мърфи да е следващият Джеймс Бонд?
10 Март 2024

Салман Рушди: Политкоректните версии на книги будят тревога
16 Май 2023

Нов роман с агент 007 се пише за коронацията на Чарлз
02 Апр. 2023

Даниъл Крейг разкри как е получил ролята на Джеймс Бонд
11 Окт. 2022

Тилда Суинтън е Аладин, Идрис Елба – нейният джин
02 Септ. 2022

Новият Джеймс Бонд: по-млад и по-висок от предишния
18 Авг. 2022

Идрис Елба се бори с лъв убиец
12 Авг. 2022

Предлагат Реге-Жан Пейдж от „Бриджъртън“ за нов Джеймс Бонд

27 Юли 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса