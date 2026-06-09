"Джеймс Бонд не бива да е политически коректен"

Британският актьор сър Идрис Елба смята, че Джеймс Бонд не трябва да става прекалено политически коректен и че част от публиката няма да приеме чернокож мъж в ролята, предаде Би Би Си.

По-рано той каза, че "никога не е участвал в надпреварата" за ролята на известния шпионин въпреки дългогодишните слухове, които го свързваха с персонажа. Сега Елба коментира пред списание GQ, че въпреки това е поласкан от подобно предложение. Актьорът отбеляза, че образът на Бонд "е създаден по точно определен начин с конкретна причина" и добави, че за него е "комплимент" да бъде свързван с него.

"Бонд е популярен в целия свят. И не всяка публика би приела чернокож мъж, мъж от африкански произход, да играе Бонд. Това не отговаря на тяхната култура. Точка по въпроса", коментира звездата с корени от Гана и Сиера Леоне.

"Образът на Бонд е толкова нереалистичен, че малко реализъм е добре дошъл, но нека не се опитваме да го правим "политически коректен". Мисля, че трябва да останем верни на това, което е в същността си – чисто бягство от реалността. Не се опитвайте да угодите на световния вкус. Просто бъдете Бонд", добави Идрис Елба, който в момента е по екраните с филма "Господарите на вселената".

Миналата година и британската актриса Хелън Мирън се обяви срещу "осъвременяването" на Бонд. "Аз съм голяма феминистка, но Джеймс Бонд трябва да е мъж. Не може да е жена. Просто не става. Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се превръща в нещо друго".

ОЧАКВАНЕ

Търсенето на следващия агент 007 официално започна миналия месец, след години на очакване и спекулации кой ще наследи Даниел Крейг. Изминаха пет години от премиерата на "Смъртта може да почака" – последният филм на Крейг в ролята на прочутия шпионин.

Според холивудското издание Variety през последните седмици вече се провеждат кастинги. "Въпреки че не планираме да коментираме конкретни подробности по време на кастинг процеса, се вълнуваме, че ще споделим още новини с феновете на агент 007 веднага щом настъпи точният момент“, добавиха от Amazon.

Студиото вече обяви, че следващата лента ще бъде режисирана от Дени Вилньов ("Дюн"), а сценария ще напише Стивън Найт, автор на британския телевизионен сериал "Остри козирки". Сред спряганите имена за ролята на Бонд са Калъм Търнър, който наскоро се ожени за Дуа Липа, Хенри Кавил и Арън Тейлър-Джонсън, отбелязва Би Би Си.