Новият 007 има продуцент, режисьор, сценарист. Само Джеймс Бонд няма

След като преди месец бе обявено, че именитият канадски режисьор Дени Вилньов ("Дюн", "Blade Runner 2049") ще режисира следващия филм за Джеймс Бонд, вече е ясно и кой ще го напише: Стивън Найт, познат със сериала "Остри козирки". Продуценти ще бъдат Ейми Паскал и Дейвид Хейман, а изпълнителен продуцент - житейската и творческа партньорка на Вилньов Таня Лапоан, съобщава Variety.

Найт е работил за редица популярни сериали на Би Би Си, Apple TV+ и Disney+, сред които най-известен е "Остри козирки" с участието на Килиън Мърфи. Съавтор е и на оригинала на шоуто "Стани богат" - "Who Wants to Be a Millionaire?". В киното е написал сценариите за "Източни обещания", "Спенсър", а на три филма е и режисьор: "Колибри", "Лок" и "Фатално затишие".

Самия Дени Вилньов определи възможността да режисира новия филм за Бонд като "огромна отговорност и огромна чест". По-късно тази година канадецът ще започне снимките за третата част на "Дюн", чиято премиера се очаква към края на 2026-а. Това означава, че новият Бонд ще дойде след това в графика му, с потенциална премиера около 2028 г.

Филмът ще бъде първият от поредицата за агент 007 под ръководството на Аmazon MGM Studios, които по-рано тази година поеха творческия контрол върху франчайза от дългогодишните притежатели на правата Майкъл Уилсън и Барбара Броколи. Официалният филмов франчайз за Бонд се контролираше от членове на семейство Броколи, самостоятелно или в партньорство с други, от първия филм за агент 007 "Доктор Но" насам, припомня ДПА. От 1962 г. досега са заснети 25 заглавия. През 2022 г. Amazon придоби стогодишното филмово студио Metro Goldwyn Mayer (MGM), което включваше правата за разпространение на филмите за Джеймс Бонд. Но отне още близо три години, преди да получи пълен контрол над правата върху интелектуалната собственост.

Така че новият, 26-и филм за Бонд, си има вече всичко: богато студио, режисьор, сценарист, продуценти... Няма само най-важното: агент 007. Все още още не е ясно кой ще бъде новият главен актьор след напускането на Даниел Крейг. Последният, пети филм с неговото участие "Смъртта може да почака" излезе през 2021 г. Сред многобройните имена, с които се спекулира за негов приемник на екрана, най-актуални са тези на Арън Тейлър-Джонсън, Джеймс Нортън и Пол Мескал.