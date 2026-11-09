Обновеният театър "София" отваря врати с премиера

Театър „София“ кани своите зрители на специална юбилейна вечер на 15 ноември, посветена на 60-годишнината на театъра и премиерата на постановката „Не свиква с тъмното окото (Корени)“ – авторски спектакъл на режисьора проф. Маргарита Младенова по български текстове. „Вечерта ще бъде възможност да отпразнуваме заедно шестте десетилетия история на театър „София“ и да ви посрещнем в обновения ни дом – пространство с нов облик, но със съхранена памет за творците и спектаклите, оставили следа в историята“, съобщават от трупата.

Празничната програма ще започне в 18.00 ч. с откриването на две изложби в Малкото фоайе – гостите ще могат да видят експозицията „60 години Театър София“, представяща архивни кадри от знакови представления, фрагменти от чиито текстове са включени в юбилейния спектакъл, както и портретната изложба на театралната трупа. В Голямото фоайе ще звучи архивна музика от спектакли на театъра от композитора Кирил Дончев, ще има и специално обособен фотокът.

В 19.00 ч. на Голямата сцена ще започне премиерата на „Не свиква с тъмното окото (Корени)“. Спектакълът е изграден по текстове на едни от най-значимите български автори – Йордан Радичков, Иван Радоев, Иван Пейчев, Стефан Цанев, Валери Петров, Веселин Ханчев, Георги Марков, Боян Папазов, Константин Илиев и Първан Стефанов, поставяни на общинската сцена през годините. Заглавието препраща към паметния спектакъл „Корени“ на режисьора Леон Даниел, с който преди 6 десетилетия е открит новосъздаденият тогава театър „София“. Сега режисьорът Маргарита Младенова се обръща към наследството на поколения български творци, за да продължи разговора с тяхното творчество и да предаде нататък неговия дух – не чрез буквално повторение, а чрез съхраняване на неговата дързост и критична чувствителност. „Днешният ни спектакъл е вдъхновен опит да поемем „щафетата“ от тях и да я продължим – не в буквата, а в духа“, споделя проф. Младенова.

В спектакъла участва цялата трупа, представлявана от няколко поколения актьори: Ангела Канева, Владимир Солаков, Гергана Филипова, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Дария Симеонова, Димитър Стойнов, Елена Дечева, Елеонора Иванова, Ивайло Герасков, Йоанна-Изабелла Върбанова, Лилия Маравиля, Мила Банчева, Милена Живкова, Мирослав Тънгаров, Михаил Милчев, Невена Калудова, Неда Спасова, Николай Димитров, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Симона Халачева, Юлиян Малинов, Юлиян Рачков, Евтимиос Триандафиллу, Сава Пиперов и, разбира се – дългогодишният доскорошен директор на театъра, доайенът Ириней Константинов.

Ремонт за цяла петилетка

На добър час пожела кметът на столицата Васил Терзиев на екипа на театър „София“ при вчерашната инспекция на обновената сграда преди дългоочакваната премиера. Заедно с временно изпълняващия длъжността директор Стефан Иванов градоначалникът разгледа най-сетне ремонтираната сграда на театъра и се запозна с последните детайли около подготовката за посрещането на публиката.

Ремонтът на театъра започна през септември 2021 г. и по първоначален план трябваше да приключи на 16 декември 2023 г. – броени седмици след встъпването в длъжност на новото ръководство на Столичната община, припомня БТА. „Заварихме строителна площадка броени дни преди крайния срок. Избрахме да работим, вместо да търсим виновници за наследените проблеми. Трябваше да решаваме въпроси, които изобщо не е трябвало да съществуват, но успяхме да спасим европейското финансиране и да доведем проекта до финала“, каза Васил Терзиев.

Сред най-сериозните проблеми се оказват липсата на проекти за интериора и обзавеждането на гримьорните, кабинетите, фоайетата и гардеробите, както и на основни елементи от сценичното оборудване – завеси, дървена настилка на сцената, допълнителна сценична механизация и противопожарна завеса. „Сами разбирате, че в един театър нищо не може да се случи без гримьорни, сценични завеси и оборудване, с което артистите да работят. А тези неща изобщо не са били предвидени. На практика се оказа, че трябва да довършим една сграда и тепърва да осигурим всичко необходимо, за да може тя действително да бъде театър“, коментира кметът.

Допълнителна работа се налага и заради липсващи проекти за видеонаблюдение, външно архитектурно осветление и пространствата около сградата, както и несъответствия между необходимата мощност за новото техническо оборудване и електрозахранването на театъра. „Доволен съм от постигнатото, макар че все още има дребни несъвършенства в сградата, които предстои да отстраним. Най-важното е, че екипът на театъра успя да се върне навреме за репетициите и всичко е готово за премиерата“, обобщи Васил Терзиев.

Столична община организира допълнителното проектиране, осигуряването на финансиране и изпълнението на липсващите дейности. Въпреки усложненията строително-монтажните работи по европейския проект са приключени в договорения срок до 31 юли 2025 г., с което са запазени близо 10 млн. лв. европейско финансиране. През февруари 2026 г. сградата получава Акт 16, след което продължава подготовката ѝ за реална експлоатация и работа с публика. През март тази година първа отвори врати камерната зала на театър „София“, на чиято сцена вече активно се играят редица заглавия от репертоара. Обновено е и пространството около театъра.