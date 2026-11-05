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Мария Бакалова партнира на Никълъс Кейдж във филм по истински случай

"Марката" проследява възхода на затворническата групировка "Арийско братство"

Днес, 17:00
Мария Бакалова
ЕПА/БГНЕС
Мария Бакалова

Носителят на "Оскар" Никълъс Кейдж и българката, номинирана за Академичната награда, Мария Бакалова ще си партнират в "Марката" (The Brand) – криминален филм, вдъхновен от действителни събития. В основата му е разследваща статия на журналиста Дейвид Гран, публикувана в The New Yorker, която проследява възхода на "Арийското братство" в американските затвори. Сюжети на Гран и преди са се превръщали в основа за успешни филми като "Убийците на цветната луна" на Мартин Скорсезе, "Изгубеният град Z" на Дейвид Грей и "Старецът и оръжието" на Дейвид Лауъри, припомня специализираното издание Deadline.

В центъра на "Марката" е Картър Бригс, страховитият лидер на една от най-влиятелните бели групировки в затвора "Сан Куентин", в чиято роля влиза Никълъс Кейдж. Под негово влияние попада младият Тейлър Хартман, осъден доживот, който ще бъде изигран от Александър Лудвиг. Опитите на властите да разрушат организацията, като разпръснат членовете ѝ в различни затвори из страната, водят до обратен ефект. Вместо да отслабне, престъпната мрежа започва да разширява влиянието си извън затворническите стени, а Тейлър се издига в нейната йерархия. Междувременно той се опитва да изгради различен живот с любимата си Лили, в чиято роля ще видим Мария Бакалова. Героят е разкъсван между верността към Картър и желанието да се откъсне от престъпната империя, за чието изграждане е допринесъл. 

The Brand е проект, който се разработва повече от десетилетие. През годините историята е разглеждана както като основа за пълнометражен филм, така и за телевизионен сериал. С присъединяването на новите актьори продукцията се подготвя да бъде представена пред международни купувачи по време на Американския филмов пазар, който ще се проведе от 10 до 15 ноември в Лос Анджелис. Режисьор ще бъде Винсънт Грашоу, а сценарият е дело на Алесандро Камон. 

30-годишната Мария Бакалова нашумя с изпълненията си в силно ангажираните политически "Борат 2" и "Стажантът". Тя участва и в суперпродукцията на Marvel "Пазителите на галактиката 3", както и в българските филми "Жените наистина плачат" и "Триумф".

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