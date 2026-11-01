"Дийп Пърпъл" отменя концерти заради спешна хоспитализация на Гилън

Вокалистът на легендарната рок група "Дийп Пърпъл" Иън Гилън е бил приет в болница по спешност, съобщават британски медии. Заради състоянието му групата бе принудена да отмени два предстоящи концерта в Германия. Музикантите трябваше да излязат на сцената в Лайпциг снощи, а тази вечер – в Хамбург. Здравословният проблем на Гилън обаче наложи спешната отмяна и на двете участия.

"С голямо разочарование Deep Purple трябва да обяви, че няма да може да изнесе планираните концерти тази вечер в QI Arena (Лайпциг) и утре вечер в Sporthalle (Хамбург). Причината е спешен медицински случай, свързан с Иън Гилън, вследствие на който той в момента е хоспитализиран“, посочиха от групата. Не се разкриват никакви подробности за медицинския проблем, но от екипа уверяват притежателите на билети, че концертите ще бъдат насрочени за нови дати, а всички закупени билети ще важат за пренасрочените събития веднага щом бъде намерен подходящ момент за провеждането им.

Новината предизвика вълна от подкрепа сред почитателите на групата, като хиляди фенове използваха социалните мрежи, за да пожелаят бързо и пълно възстановяване на певеца.

81-годишният Иън Гилън е сред ключовите фигури в историята на световната рок музика. Той се присъединява към Deep Purple през 1969 г., като макар през годините да е прекъсвал участието си за самостоятелни проекти и за кратък период като вокалист на Black Sabbath, и днес продължава да бъде разпознаваемият глас и лидер на бандата. Към момента почитателите остават в очакване на допълнителна информация за здравословното му състояние и новия график на турнето.

"Дийп Пърпъл" са ненадминатите любимци на рокфеновете у нас още от епохата на Студената война. По идеологически причини те дойдоха за пръв път през 1998 г., четвърт век след зенита си. Също така през 2005, 2007, 2013, 2017, 2019, 2022 и 2024 и през настоящата година. Членовете на групата Иън Гилън, Ричи Блекмор, Джон Лорд, Дон Еъри, Глен Хюз са гостували и самостоятелно с различните си проекти. Последното гостуване на "тъмнолилавите" бе зала "Арена 8888" само преди месец - на 29 септември, а предишният им концерт на фестивала "Мидалидаре" бе слушан от 40 000 души на живо. При всеки техен гастрол публиката ги посреща с огромен ентусиазъм.

От оригиналния звезден състав на групата са останали трима: 81-годишният Иън Гилън зад микрофона, 80-годишният Роджър Гловър на баса и Иън Пейс, 78, на барабаните. След над три десетилетия в редиците на "тъмнолилавите" Стив Морз се оттегли по семейни причини и бе заменен от едва 46-годишния Макбрайд на солокитарата. На мястото на починалия през 2012 г. Джон Лорд зад клавишните седи Джон Еъри (той го замести в групата още през 2002-ра).

През август тази година, на концерт в малкото градче Уонтог, щата Ню Йорк, Ричи Блекмор излезе на сцената редом с колегите си за пръв път от 33 години. Разривът между 81-годишният китарист и останалите от групата бе съпътстван от омраза, превратности и остри изказвания, но явно в края на кариерата си са решили да се сдобрят за един финален бис на Smoke on the Water.