Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Deep Purple не могат да се разделят с българската публика

Ветераните поемат на ново европейско турне от София идния септември

Днес, 12:13

Всяко гостуване на Deep Purple у нас е предпоследно. Въпреки че обявеното като прощално турне The Long Goodbye Tour мина през България цели два пъти - през 2017 и 2019 година, това не сложи край на десетилетната любов между "тъмнолилавите" и българската публика. Не е лесно да се сбогуваш с група, изрязала образа си в историята на рока (намек за това петорката прави още през 1970 г. с албума In Rock, на чиято корица лицата на музикантите са издялани в Маунт Ръшмор, легендарната планина - паметник на първите американски президенти). Идеята се оказва пророческа - след повече от половин век и многобройни кадрови сътресения, по-добри и по-лоши албуми и песни, "тъмнолилавите" са още на сцената. 

Вярно, у нас по идеологически причини те започват да гостуват почти три десетилетия след Child In Time, Black Night и Smoke on the Water: първата им изява е през 1998 г. (преди това за солов концерт е идвал само Иън Гилън). Но пък наваксват бързо и в десетината си участия на родна земя се радват на безпрекословното обожание на българската публика. Така на Гилън и компания им стана навик да се отбиват в България при всяка концертна обиколка: стара любов ръжда не хваща, макар че и музикантите, и най-върлите им фенове вече отдавна са прехвърлили пенсионната възраст. Само след края на "прощалното" си турне рокдинозаврите са гостували на родна сцена още два пъти - през 2022 и 2024. Последният им концерт на фестивала "Мидалидаре" бе слушан от 40 000 души на живо. 

И пак ще дойдат. Легендарната британска група записва нов албум и българската публика ще бъде първата, която ще го чуе - на 29 септември догодина. Зала "Арена 8888" в София ще бъде откриващата спирка от европейското турне на Deep Purple. Подгряваща ще бъде групата Jayler, а билети за концерта ще се продават от 21 ноември, петък, след 12:00 часа в мрежата на Eventim. Цените са от 89 до 149 лева.

През 2024 г. бандата издаде албума “=1”, който отбеляза първите им записи с китариста Саймън Макбрайд (заменил Стив Морз, част от групата в продължение на три десетилетия) и оглави редица музикални класации с нова енергия и съвременно звучене, но и с идентичния и разпознаваем дух на класическия Deep Purple. Сега групата подготвя следващата глава във вече безкрайно дългата си дискография.

От оригиналния звезден състав са останали трима: 80-годишният Иън Гилън зад микрофона, 79-годишният Роджър Гловър на баса и Иън Пейс, 77, на барабаните. Стив Морз се оттегли по семейни причини и бе заменен от едва 46-годишния Макбрайд на солокитарата. На мястото на починалия през 2012 г. Джон Лорд зад клавишните седи Джон Еъри (той го замести в групата още през 2002-ра). Ричи Блекмор отдавна пое по собствен път и не е част от "тъмнолилавите" редици. Междувременно 74-годишният Дейвид Ковърдейл, изпял някои от най-добрите песни на "Пърпъл" в албумите Burn и Stormbringer, обяви своето официално пенсиониране от активна концертна и звукозаписна дейност. Но старшите му колеги не се дават!

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дийп Пърпъл, Deep Purple

Още новини по темата

Дейвид Ковърдейл официално се пенсионира
14 Ноем. 2025

53 г. след "Дим над водата" Deep Purple се завръщат в Монтрьо
19 Апр. 2024

7 групи ще разтърсят съботата на Midalidare
14 Февр. 2024

Всяко сбогуване на Deep Purple с българската публика е предпоследно
13 Окт. 2023

„Ахат“ и Джо Лин Търнър тръгват на съвместно турне из България
30 Март 2023

Брус Дикинсън ще изнесе не един, а два концерта с музика на Джон Лорд
16 Дек. 2022

Брус Дикинсън идва за симфоничен концерт с музика на Джон Лорд
15 Ноем. 2022

"Дийп Пърпъл" изненадаха България с концерт след 2 месеца
29 Март 2022

Deep Purple искат да видят милиони протестиращи руснаци
06 Март 2022

Deep Purple ще си тръгнат с хленч
28 Яну. 2022

"Дийп Пърпъл" издадоха "престъпен" албум с рок класики
28 Ноем. 2021

Deep Purple пускат първи албум с кавъри
07 Окт. 2021

Ричи Блекмор харесва само 1 от заместниците си в Deep Purple
30 Юли 2021

„Дийп Пърпъл" и краят на света
02 Май 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън