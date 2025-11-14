Дейвид Ковърдейл официално се пенсионира

Дейвид Ковърдейл, един от най-популярните гласове в историята на рок музиката, обяви официално оттеглянето си. "Дами и господа, момчета и момичета, братя и сестри на Змията, имам специално съобщение за вас", каза Ковърдейл във видео, което публикува в социалните мрежи. "След повече от 50 години невероятно пътуване с вас – с Deep Purple, с Whitesnake, с Джими Пейдж – през последните няколко години ми стана много ясно, че е време да окача на пирона рокендрол обувките си на платформа и тесните си дънки."

"И както виждате, погрижихме се за перуката на лъва", продължи той. "Но за мен е време да приключа. Обичам ви от сърце. Благодаря на всички, които ми помогнаха и ме подкрепиха в това невероятно пътуване: на всички музиканти, екипа, феновете, семейството. Невероятно е, но за мен наистина е време да се насладя на пенсионирането си. Надявам се да го разберете.", каза още той.

Специалното видеообръщение в YouTube канала Whitesnake TV бе придружено от финално музикално изпълнение – нов микс на песента Fare Thee Well.

Роден на 22 септември 1951 г. в провинциално градче в Англия, Дейвид Ковърдейл е напълно неизвестен, когато през 1973 г. Ричи Блекмор го кани да да оглави Deep Purple, след като фронтменът Иън Гилън напуска групата. Новият състав, който включва и басиста Глен Хюз на мястото на Роджър Гловър, издава три албума за две години – Burn, Stormbringer и Come Taste the Band – и прави турне по целия свят. Разделят се през 1976 г., малко след като китаристът Томи Болин (заменил напусналия Блекмор година по-рано) умира от свръхдоза хероин. Две години след това Ковърдейл сформира собствената си група Whitesnake.

Певецът достигна върха на славата през 1987 г. с едноименния албум на Whitesnake. С помощта на тогавашната си приятелка Тауни Китън, която се появява в клиповете на двата хита Here I Go Again и Is This Love, Whitesnake са сред най-излъчваните в ефира на MTV през тази година, заедно с най-новите клипове на Def Leppard, U2 и INXS.

През 1993 г. Ковърдейл обединява сили с Джими Пейдж за съвместен проект. Въпреки първоначалния ентусиазъм, албумът им Coverdale - Page се оказва търговски провал. Турнето, по време на което Ковърдейл изпълнява класически песни на Led Zeppelin като Kashmir, Rock and Roll и Whole Lotta Love, е отменено след първите концерти в Япония.

Както много групи от тяхната епоха, Whitesnake се борят да намерят своето място след алтернативната рок революция в началото на 90-те, пише Rolling Stone. Но те продължиха да правят турнета и да записват: последният им албум е Flesh & Blood от 2019 г. Последният им концерт пък се състоя на 23 юни 2022 г. на Hellfest в Клисон, Франция.

Българските меломани имаха редица възможности да слушат Дейвид Ковърдейл и Whitesnake на живо през последните две десетилетия. Първия им концерт у нас беше през 2003 г., а последният - през 2019 г. на фестивала Hills of Rock в Пловдив. По план трябваше да ги гледаме и на Midalidare Rock in thе Wine Valley през 2022 г., но групата отмени много дати от прощалното си турне заради здравословни проблеми.