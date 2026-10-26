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Обещаната от Мъск ИИ "Одисея" предизвика присмех

Трилионерът, който тролеше филмовия хит на Нолан, пусна 7-минутен откъс, генериран с Grok

Днес, 13:40
Илон Мъск и Кристофър Нолан: кой се смее последен?
ЕПА/БГНЕС
Илон Мъск и Кристофър Нолан: кой се смее последен?

Най-богатият човек на света Илон Мъск, който заклеймяваше Кристофър Нолан, че е "осквернил" "Одисея" със своята адаптация, през юли обеща да създаде в отговор "исторически достоверен" пълнометражен филм по древгръцкия епос. За негов "автор" бе определен изкуственият интелект Grok.

В края на миналата седмица предприемачът сподели първите 7 минути от т. нар. филм, който се очакваше да бъде изцяло готов до края на 2026 г. (тъкмо навреме за сезона на наградите, иронизира го специализираното издание за кино Variety). Както можеше да се очаква, продължителността далеч не е единственото, в което това видео няма допирни точки с киното. Епизодът бе посрещнат с присмех и оценки като "пълен боклук" и "тотална загуба на време и пари".

Още при лансирането си идеята предизвика остра реакция в киноиндустрията. Режисьорът Скот Дериксън, известен с "Доктор Стрейндж" и "Черният телефон", се обърна директно към Мъск в социалната му мрежа X и постави под въпрос основателността на проекта. По думите му Мъск не разбира от кино, а мнението му за изкуството е без стойност.

Критиките на Илон към Кристофър Нолан бяха за избора на цветнокожи и трансджендър актьори за част от ролите в "Одисея". Но двамата имат и коренно различно отношение към дебата за участието на генеративния изкуствен интелект в киното. Ръководителят на Tesla и SpaceX популяризира идеи като изграждането на дейта центрове в Космоса и редовно споделя генерирано с AI съдържание, а Нолан открито се определя като технологичен скептик. Режисьорът заяви, че преди появата на изкуствения интелект не е виждал технология, която да среща толкова силно обществено отхвърляне.

Въпреки използването на визуални ефекти суперпродукцията на Нолан разчита основно на практически снимачни техники. Снимките са реализирани в шест държави с участието на хиляди живи актьори и членове на снимачния екип. След премиерата си през юли филмът се превърна в огромен успех с почти 1.8 милиарда долара приходи от прожекции по света. Билетите за IMAX залите бяха разпродадени за месеци напред. "Одисея" се смята и за един от основните претенденти в предстоящите 99-и награди "Оскар". 

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Що се отнася до версията на Grok, разработена в сътрудничество с Wonder Studios и режисьора Дев Уокър, визуалният резултат не е чак толкова неубедителен, колкото би могло да се очаква. Според TechCrunch седемминутното видео представлява осезаем напредък спрямо други клипове, генерирани с ИИ и публикувани напоследък от Мъск. Това обаче все още не означава, че обещаната "историческа достоверност" е налице. Подборът на персонажите съответства расово на предпочитанията, изразени по-рано от Мъск. Основният проблем на продукцията остава фактът, че в нея напълно липсва кино: нито убедителен разказ, нито персонажи, към които зрителят да прояви интерес, нито естествен диалог, нито каквато и да било следа от художествена стойност.

Зрители на клипа отбелязват, че Одисей е единственият назован в тези 7 минути и всеки би се затруднил да идентифицира останалите брадати герои, които произнасят репликите си неестествено и механично.

Антъни Ха от технологичното издание TechCrunch пише, че близо тричасовият филм на Нолан е задържал вниманието му без затруднения, докато при версията на Grok е започнал да си гледа часовника още преди средата на седемминутния клип. Засега, заключава Ха, е трудно да си представим, че публиката би проявила интерес към още седем минути от тази версия на "Одисея", камо ли към цял филм.

Самият Илон Мъск не е много известен с това, че държи на думата си. Съществува специален сайт MuskOmeter, който отмерва каква част от обещанията и прогнозите на трилионера са се сбъднали. Те са 24%. Все още не е ясно дали въпросната "Одисея с изкуствен интелект" ще се запише при реализираните или пропаднали планове, отбелязва технологичният сайт Mashable, но перспективите клонят към второто.

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