Юлиан Вергов става жертва на дезинформация в нова британска комедия

Какво се случва, когато една нелепа шега се превърне в събитие с почти съдбоносно значение? Отговорът идва с „Подаръкът“ – съвсем нова британска комедия от Дейв Флорес, която ще се роди за пръв път на българска сцена с участието на актьорите Юлиан Вергов, Пламен Димов и Дария Симеонова. Режисьор на спектакъла е Васил Дуев-Тайг, а премиерата ще бъде на 7 декември в театър Artvent в София.

В основата на историята е необичайна пратка, която преобръща света на главния герой Колин (Юлиан Вергов). Красиво опакована кутия, изпратена анонимно от сладкарница, се оказва с крайно неприятно съдържание. Вместо да приеме случилото се като лоша шега и да продължи напред, Колин решава да открие кой стои зад нея и какво е искал да му каже.

В ситуацията се оказват замесени сестра му Лайза (Дария Симеонова) и нейният съпруг Брайън (Пламен Димов). Така една история, която би могла да приключи за минути, постепенно избухва в поредица от подозрения, конфликти и все по-абсурдни опити за разрешаването им. Привидно незначителната случка става истинско изпитание за отношенията на героите.

„Подаръкът“ е комедия за удивителния човешки талант да превръщаме дребните неприятности в грандиозни катаклизми. За решенията, с които се опитваме да загладим положението, докато всъщност го правим все по-объркано и безнадеждно. Остроумните диалози, черният хумор и ескалиращите в своята абсурдност ситуации разкриват колко лесно стремежът ни да контролираме всичко може да ни лиши от най-важното – собственото ни душевно равновесие, подсказват от творческия екип.

Спектакълът предлага повече от история за една несполучлива шега. Режисьорския прочит на Васил Дуев-Тайг разглежда „Подаръкът“ като свидетелство за обсесията на съвременния човек, поставен под непрекъснат натиск да бъде информиран, успешен и съвършен. „Приели сме за норма да бъдем облъчвани с новини, да ставаме жертви на дезинформация, да ни вливат страх от екраните. Паралелно с това всеки ден получаваме съвети как да се храним, колко часа да спим, как да дишаме и всякакви насоки за това какви да бъдем и как точно трябва да живеем този живот“, коментира режисьорът.

Сценографията и костюмите в спектакъла са дело на Даниела Николчова, музиката е на Явор Намлиев, а дизайнът – на Теодора Симова. Продуцент е Stage 404, а разпространението и рекламата са в ръцете на Artvent.

От световната си премиера в Лондон през миналата година „Подаръкът“ привлича вниманието на британските театрални медии и получава положителни оценки за оригиналната си драматургична идея, хумора и актьорските изпълнения. WhatsOnStage ѝ дава четири звезди, а Theatre & Tonic – пет. Пиесата предизвиква интерес и с начина, по който използва абсурдната комедийна ситуация, за да постави въпросите за тревожността и неспособността ни да оставим някои неща просто да отминат.

Авторът на пиесата Дейв Флорес е британски драматург и сценарист, чиито творби са представяни на сцени като Hampstead Theatre, Royal Court и Soho Theatre. С „Подаръкът“ той съчетава характерния за британската комедия остър диалог с психологически наблюдения върху поведението на хората в ситуации, в които разумът постепенно отстъпва място на ята и ирационалните решения.

Всички актуални дати и билети може да намерите на https://artvent.bg/event/podariekiet.