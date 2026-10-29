Стана ли отново време за забранени филми

"Привързаният балон" открива фестивала "История на кино - забранените филми (1945-1989)" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 4 ноември. В селекцията попадат 21 игрални, документални и анимационни филма, които са били спирани или подлагани на цензура в един период, който никой разумен човек не иска да преживее отново. Сред тях са емблематични заглавия като "А бяхме млади" и "Привързаният балон" на Бинка Желязкова, "На малкия остров" на Рангел Вълчанов, "Понеделник сутрин" на Ирина Акташева и Христо Писков, "Кит" на Петър Б. Василев и "Маргарит и Маргарита" на Николай Волев. Документалната програма включва "Дишай" на Юри Жиров и "Дом № 8" на Николай Волев, а анимационният блок представя филми като "Маргаритка" на Тодор Динов и "Есперанца" на Иван Андонов.

Организатор на фестивала е "Филмаутор", а негов основен партньор - Софийският университет, където ще се провеждат прожекциите. Инициативата е насочена преди всичко към младата публика. Всяка прожекция е с вход свободен и ще бъде съпътствана от представяне на филма и разговор с кинокритици, историци, журналисти, обществени личности и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски".

На 4 ноември в театър "Алма Алтер" към Факултета по славянски филологии зрителите ще могат да видят на голям екран „Привързаният балон“ (1967) на режисьорката Бинка Желязкова, филм, чиято съдба е белязана от цензурата. Сценарият е на Йордан Радичков по мотиви от собствената му новела, оператор е Емил Вагенщайн, а музиката е на Симеон Пиронков. Във филма участват Георги Калоянчев, Григор Вачков, Константин Коцев, Георги Парцалев, Георги Георгиев-Гец, Стоянка Мутафова и Наум Шопов. Коста Цонев озвучава Балона.

По време на Втората световна война военен заградителен балон се откъсва от Плоещ, преминава Дунава и се появява над малко българско планинско село. Необичайната гледка предизвиква вълнение сред местните жители. Две групи селяни се впускат в преследване, спорейки кой трябва да притежава балона. След прожекцията зрителите ще имат възможност да разговарят с гост-лекторите доц. д-р Деян Статулов - автор на изследвания върху цензурата и идеологическите практики в българското кино, и проф. Огнян Ковачев, преподавател по антична и западноевропейска литература.

"Сатирична притча за националния характер, за неуспешния, но продължаващ "опит за летене" на българите. Най-вдъхновената и талантлива екранизация на Радичков в киното. "Привързаният балон", шедьовър в черно-бяло, е от малкото български филми, устояли на времето въпреки забраната му в продължение на десетилетия. Филмът е цензуриран и забранен от комунистическия режим веднага след премиерата му през 1967 г., тъй като властите виждат в него ирония към тоталитарния строй и народопсихологията. "Влиза в чекмеджето" и е върнат на екран чак след падането на режима през 1989 г., превръщайки се в една от класиките на българското кино, разказва доц. Деян Статулов. Той припомня още, че "Привързаният балон" е включен в класацията на "най-великите филми, които не сте гледали" на престижното британско списание Sight and Sound . Тези 101 "скрити бисери" са били подбрани от известни кинокритици и режисьори измежду над 4300 ленти от цял свят. Общото между тях е, че имат огромни достойнства, но по различни причини не са имали шанса да бъдат оценени от зрителите.

Втората прожекция на фестивала е на филма на Рангел Вълчанов "На малкия остров", със сценарист Валери Петров и оператор Димо Коларов. Ще се състои на 12 ноември от 18.30 ч. в Центъра за върхови постижения УНИТе във Факултета по математика и информатика на СУ (бул. "Джеймс Баучър" № 5 в кв. Лозенец).