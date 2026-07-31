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Продуцент съди Netflix за 105 млн. долара за изчезнал филм с Никълъс Кейдж

Драмата Fortitude за Втората световна война му коствала 7 години и над 45 млн. долара

31 Юли 2026
Никълъс Кейдж по време на снимките за Fortitude през есента на 2025 г.
Daily mail
Никълъс Кейдж по време на снимките за Fortitude през есента на 2025 г.

Филмов продуцент съди Netflix за 105 милиона долара, твърдейки, че копие от неговия неиздаван филм с Никълъс Кейдж е било откраднато от студиата на стрийминг платформата в Холивуд, съобщава агенция Reuters, цитирана и от БТА.

Адвокатите на продуцента Саймън Афрам заявяват в съдебен иск, внесен в Калифорния, че екипът му е доставил некриптирано мастър копие на драмата за Втората световна война Fortitude ("Сила на духа") на „Нетфликс“ през юни по искане на компанията. Афрам е инвестирал над 45 милиона долара в продукцията, чието завършване е отнело седем години, и в същия момент е преговарял за продажбата на филма на „Нетфликс“ или друг дистрибутор.

Девет дни по-късно ищците са били информирани чрез имейл от „Нетфликс“, че дискът, съдържащ Fortitude, е откраднат, наред с други филми. „Някой е откраднал голямо количество дискове от бюрата ни през изминалата седмица“, се казва в имейла, чийто текст е цитиран в иска.

Продуцентите твърдят, че пазарната стойност на филма е напълно ликвидирана, тъй като дистрибуторите едва ли биха купили проект, за който има риск да изтече в пиратски сайтове. Според тях „Нетфликс“ е трябвало да осигури много по-добра защита на твърдия диск. „Немислимо е сериозен купувач да инвестира десетки милиони долари за придобиването на филма и още десетки милиони за неговия маркетинг, докато е изправен пред постоянния риск той да се появи в Интернет и да бъде гледан безплатно по всяко време“, се казва в иска.

Ищците настояват за обезщетение от поне 105 милиона долара.

В официално изявление от „Нетфликс“ оспорват твърденията, че компанията носи отговорност за загубата на материали, които са доставени без нужните защити и стандартното за индустрията криптиране. „Въпреки че не притежаваме правата за Fortitude, ние се отнасяме сериозно към сигурността на съдържанието и предприехме допълнителни мерки в подкрепа на създателя на филма и неговия екип“, посочват от компанията. Тези мерки включват разследване на кражбата и наблюдение на пиратски платформи за неразрешено разпространение на лентата.

От „Нетфликс“ допълват, че са отказали да споделят информация от разследването с адвокатите на Афрам „предвид техните враждебни опити да изнудват „Нетфликс“ за пари заради тази ситуация... вместо да работят с нас добросъвестно“, информира Ройтерс.

 

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Саймън Афрам, Никълъс Кейдж, откраднат филм, Нетфликс, Fortitude

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