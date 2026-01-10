Първият комикс със Супермен се продаде за $ 15 млн.

Рядък екземпляр от комикса, който за първи път представи Супермен на света и който някога беше откраднат от дома на актьора Никълъс Кейдж, бе продаден за рекордните 15 милиона долара, съобщи АП.

Частната сделка за Action Comics No. 1 беше обявена в петък. Така надмина предишния рекорд за комикс, поставен през ноември миналата година, когато екземпляр от Supermen No. 1 бе продаден на търг за 9.12 милиона долара. Манхатънската компания Metropolis Collectibles/Comic Connect е била посредник на сделката, като съобщи впоследствие, че собственикът на безценната книжка и купувачът предпочитат да останат анонимни.

Комиксът, който е струвал 10 цента при излизането си през 1938 г., съдържа антология от истории за герои, които днес са почти забравени. В няколко кадъра обаче разказва историята за раждането на Супермен на умираща планета, пътуването му към Земята и решението му като възрастен да "обърне титаничната си сила в полза на човечеството". Неговото публикуване полага началото на жанра на супергероите. Според президента на Metropolis Collectibles/Comic Connect Винсент Зурзоло, в света съществуват само около 100 екземпляра от Action Comics No. 1.

"Това е един от Светите Граали на комиксите. Без Супермен и неговата популярност нямаше да има Батман или други легендарни супергерои", каза Зурзоло, добавяйки: "Значението му за комикс общността се вижда и от факта, че тази сделка счупи предишния рекорд."

Комиксът беше откраднат от дома на Никълъс Кейдж в Лос Анджелис през 2000 г., но бе възстановен през 2011 г., след като мъж, купил съдържанието на стар склад в Южна Калифорния, го откри. В крайна сметка той беше върнат на актьора, който го беше купил през 1996 г. за 150 000 долара. Шест месеца по-късно Кейдж го продаде на търг за 2,2 милиона долара.

Стивън Фишлър, главен изпълнителен директор на Metropolis Collectibles/Comic Connect, заяви, че кражбата всъщност е увеличила значително стойността на комикса. "През тези 11 години, когато беше в неизвестност, цената му се повиши драстично", каза Фишлър, добавяйки с усмивка: "Крадецът донесе много пари на Никълъс Кейдж, като го открадна."

Фишлър дори сравни случая с кражбата на "Мона Лиза" от Лувъра в Париж през 1911 г. "Картината е била държана под леглото на крадеца в продължение на две години", отбеляза той. "Възстановяването ѝ превърна "Мона Лиза" от просто велика картина на Да Винчи в световна икона – и точно това се случи с Action Comics No. 1 – истинска икона на американската поп култура."