Почина режисьорът на "Калигула" Тинто Брас

Италианският режисьор, писател и монтажист Тинто Брас, известен най-вече с еротичните си филми, сред които култовия "Калигула", почина на 93 години. Това съобщи семейството му, цитирано от АНСА и АФП.

Джузепе "Тинто" Брас е роден в Милано на 26 март 1933 г. Псевдонимът му е съкращение от Тинторето - прозвище, което му дава дядо му, Италико Брас, който е известен художник. Тинто завършва юридически колеж и след това се премества в Париж, където работи в архива на Френската синематека – една от най-престижните и най-богатите колекции в света. Връщайки се в Италия, започва работа първо като асистент-режисьор.

През 60-те и началото на 70-те на миналия век Брас се утвърждава като обещаващ експериментален и авангарден режисьор, а критиката понякога го определя като "Антониони на 70-те години", отбелязва АПА. Лентата му "Ваканцията" печели наградата на филмовата критика за най-добър италиански филм на фестивала във Венеция през 1971 г. След "Салон Кити" с участието на Хелмут Бергер и най-вече "Калигула" режисьорът се насочва към еротичното кино.

Сред ярките заглавия в биографията му са и "Така правят всички“ – дръзка адаптация на едноименната опера на Моцарт, "Паприка", "Фриволната Лола". Работи с не една и две звезди на екрана като Хелън Мирън, Ванеса Редгрейв, Жан-Луи Трентинян, Франко Неро, Питър О'Тул. Брас винаги лично контролира продукцията и монтажа на всичките си филми.

Мирън определя преживяването си по време на снимките на "Калигула" (1979) като необикновено и признава, че е "обожавала" Брас. "Обожавах хаоса, който цареше там, и тази своеобразна радикална анархия", припомни си тя пред журналисти на пресконференция в Берлин през 2020 г.

Една от най-ярките и нестандартни фигури на италианското кино от XX век, Брас е надживян от втората си съпруга Катерина Варци и децата Бонифачо и Беатриче, уточнява АФП.