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Писатели и учени протестират срещу Закона за шльокавицата

Днес, 17:26
Съдържанието на закона развихри пъстър и многообразен киберфолк в социалните мрежи.
Съдържанието на закона развихри пъстър и многообразен киберфолк в социалните мрежи.

Писателите Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Здравка Евтимова, Пламен Дойнов, Мирела Иванова, Радослав Бимбалов, Амелия Личева се обявиха в отворено писмо срещу приетия на първо четене в парламента Закон за българския език, наречен от народното творчество Закон за шльокавицата. Това съобщи проф. Личева, която е и декан на Факултета по славянски филологии в Софийския университет. 

"Ние, български писатели и поети, заявяваме своето несъгласие с новоприетия законопроект, който под претекст, че защитава българския език и кирилицата, всъщност се превръща от закон за езика в Закон за шльокавицата. Да припомним, че хората наричат "шльокавица" писането на български език на латиница, силно разпространено най-вече в пространството на интернет. Затова този закон не просто би бил инструмент за административен контрол, но с налагането на шльокавицата ще подкопае още по-силно езиковата култура на гражданите. И не на последно място, шльокавицата ще препъне всички чужденци, решили да посетят държавата ни.

Това ли искаме? Изолация?", питат реторично те. 

И продължават: "Българският език няма нужда от чиновнически надзор. Той има нужда от подкрепа за образованието, от стимулиране на функционалната грамотност и от уважение към езиковите правила. А политиците, които искат да ни наложат подобен закон, трябва най-напред да започнат да говорят без всекидневно да се упражняват в езика на омразата."

Творците призовават народните представители да спрат проекта и да не превръщат тази "псевдозащита на българския език в карикатура на самата нея". 

Както "Сега" вчера писа, законът, който "Възраждане" се опитват да пробутат вече шест парламента, вчера мина в пленарна зала на първо четене с гласовете на 121 депутати от "Прогресивна България", 11 от "Възраждане", 18 от ГЕРБ-СДС, един от "Демократична България" и двама от "Продължаваме промяната". Под благовидния предлог да се ползва само български шрифт за кирилицата (а не руски, какъвто е днес в сайтовете на много институции), управляващото мнозинство готви куп безумия. Например замяната на надписи на английски с такива на транслитериран български (Ministerstvo na vatreshnite raboti вместо Ministry of Interior), провеждане на научни конференции само на български език и др. Всичко това отприщи бурно недоволство на специалисти и граждани в интернет, примесени с подигравателен хумор.

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