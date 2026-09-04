Кинаджията Милко Лазаров дебютира като театрален режисьор в „Сфумато“

Кинорежисьорът Милко Лазаров („Отчуждение“, „Ага“, „Стадото“) започна тридневни актьорски проби, за да избере актьорския състав за предстоящия си театрален дебют, който ще се състои на сцената на „Сфумато“, съобщават от театралната работилница. За кастинга кандидатурите си са изпратили повече от 160 актьори, от които председателят на Съюза на филмовите дейци се е спрял на 40 души за първия кръг. Режисьорът на „А̀га“ – един от успешните филми в най-новата история на родното кино, спечелил над 40 престижни отличия от фестивали в цял свят и българското предложение за наградата за чуждоезичен филм на Американската филмова академия за 2020 г., ще постави пиесата „Арабска нощ“ на водещия съвременен германски драматург Роланд Шимелпфениг. Репетициите ще започнат през втората половина на септември, а премиерата предстои през ноември.

През новия театрален сезон на „Сфумато“ актрисата Жанет Спасова, изградила успешна кариера в Германия и работила с режисьори като Франк Касторф, Кристоф Марталер, Алберт Сера на сцени като „Фолксбюне“, „Хебел театър“ и „Мюнхнер Камершпиле“, но и известна у нас най-вече с дългогодишното си сътрудничество с отишлия си преди три години режисьор Иван Станев, ще осъществи ателие „VER-FREMD-UNGS-ЕФЕКТ“. С него тя ще въведе 12 актьори в поетиката на немския поет, драматург, режисьор и театрален иноватор Бертолт Брехт. Ателието ще се състои от 10 до 20 септември и резултатът от него ще бъде показан на 20 септември на сцената на Театрална работилница „Сфумато“.

Като единствения български театър, в който по-голямата част от новите постановки през сезона идват от номинации от младежки фестивал, до края на годината „Сфумато“ ще реализира на своите сцени проектите, отличени на тазгодишното издание на Малък сезон 2026. Това са „Господин Колперт“ от Давид Гизелман на режисьорката Стефани Христова (с премиера на 8 октомври), „Инсомния“ (с премиера на 30 октомври) и „Поема за хлебарките“ на Рафаил Бижев, а ателието PUNCTUM на актрисата Елена Димитрова ще бъде разработено в спектакъл.

През декември „Сфумато“ се очаква поредното гостуване на Сава Лолов – актьора, получил образованието си в Парижката консерватория и изградил успешна кариера във Франция. От 1997 до 2004 г. племенникът на голямата българска актриса Татяна Лолова играе в Théâtre du Soleil, а от 2018 г. си сътрудничи активно с един от водещите френски режисьори Силвен Кьозо, заедно с когото реализира поредица от пет постановки по произведения на Достоевски. Сава Лолов ще гастролира в театралната работилница с авторски спектакъл, създаден съвместно с актрисата Валери Безансон по текстовете на „Мечка“ от Чехов и „Хамлетмашина“ от Хайнер Мюлер.

Театрална работилница „Сфумато“ ще представи извън България два свои спектакъла: „Луда трева“ на режисьора проф. Маргарита Младенова от програма „Ноев ковчег“ по творчеството на Йордан Радичков ще бъде показан в Театро ди Рома, а „Лицето на ближния“, отново на Маргарита Младенова, по романа „Идиот“ на Ф. М. Достоевски от програмата на работилницата по творчеството на руския класик ще участва във фестивала „Интерференции“ в румънския град Клуж.

До края на сезона „Сфумато“ ще има нова основна програма по творчеството на Пейо Яворов. Проф. Иван Добчев ще работи върху авторски спектакъл по писмата между Мина и Яворов (автор на идеята е актрисата Вяра Миланова), а Маргарита Младенова – върху нов прочит на пиесата му „В полите на Витоша“.

„В началото на новия сезон искаме да ви уверим, че ще продължим да отстояваме позицията си, че театърът не е „нещо между другото“, не е просто поредното развлечение, а е надреалност и човекознание. Театърът е живеене, което няма аналог, а спектаклите ни не са завършен продукт, а по-скоро общо пътуване между артистите и зрителите към индивидуалните и колективните ни Итаки. Театърът е и особен вид съпротива срещу летаргията на умовете и на духа, както и срещу конюнктурите на деня“, обръщат се към своите зрители идеолозите на „Сфумато“ Маргарита Младенова и Иван Добчев. Те канят публиката заедно с тях да изследва човека, да изживее надреалността на театъра, да пътува в представленията и да се съпротивлява заедно с тях. „Защото театърът е колективно съпреживяване и се случва в общността, която се формира между зрителите, артистите и големите произведения в театралната зала. Тъкмо затова – и заради нас, и заради вас, а и заради театъра – ви обещаваме, че ще продължаваме да държим летвата си високо“, посочват от „Сфумато“.