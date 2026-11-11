Министерството на културата дава на прокурор шефката на Варненската опера

Личен архив Директорът на ТМПЦ Даниела Димова преди броени дни по време на представяне на изданието "75 години Варненска опера. Летопис".

Министерството на културата е сезирало Окръжна прокуратура – Варна, Комисията за противодействие на корупцията и Агенцията за държавна финансова инспекция за сериозни нарушения в управлението на Театрално-музикалния продуцентски център в града, под чиято шапка са Държавната опера в морската столица и Драматичен театър "Стоян Бъчваров".

ТПМЦ – Варна от учредяването си през 2010 г. се ръководи от сопраното Даниела Димова след спечелен конкурс за директорския пост на новата структура. Тя защитава позицията си в следващи конкурси през годините, включително си осигурява пореден мандат след конкурс на Министерството на културата през декември 2025-а.

Предприети са действия за търсене на дисциплинарна отговорност от директора, съобщава официалният сайт на Конфедерацията на труда "Подкрепа", където Национална федерация "Култура" към КТ "Подкрепа" е публикувала пълния текст на комплексния сигнал до Министерството на културата (на базата на два синдикални сигнала от лято), както и официалния отговор от 9 октомври с резултатите от проверката на Инспектората на МК в Театрално-музикален продуцентски център – Варна.

Министерството на културата пише за пропуски, нередности и сериозни нарушения на Кодекса на труда, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за обществените поръчки и други нормативни актове.

Установени са 14 групи нарушения и проблеми, сред които незаконосъобразни действия при упражняването на работодателската власт, нарушения при управлението на публичните средства и обществените поръчки, сключване на неизгодни договори, данни за евентуален конфликт на интереси, както и неспазване на законовите гаранции за синдикалната дейност в културната структура.

Конфликтът между профсъюзните организации и ръководството на ТМПЦ – Варна, започва още през март тази година. Основните синдикални искания са свързани с прилагането на браншовия и колективния трудов договор, договорените възнаграждения, работното време и почивките, условията на труд, атестирането на творческите състави и т.н.

След месеци на разговори и официална кореспонденция, включително покана за преговори от 9 април и безрезултатна среща чак на 29 май, ръководството не удовлетворява основните искания. В отговор синдикатите преминават към символични протестни действия и при откриването на Международния музикален фестивал "Варненско лято" на 27 юни оркестрантите излизат на сцената с жълти светлоотразителни жилетки по време на концертите и спектаклите.

На 6 юли в ефира на Радио Варна е излъчено интервю с Иво Йорданов, синдикален член на секцията на Федерация "Култура" в ТМПЦ – Варна, под заглавие "Акомпанираме на Доминго с лачени обувки и скъсани чорапи", записано предварително на 1 юли. Междувременно, точно на 6 юли, трудовото правоотношение на Йорданов като артист-солист и асистент-режисьор в ТМПЦ е прекратено. Впоследствие са уволнени и други синдикални дейци – Тихомир Трифонов и Даниел Христов. Същия месец председателят на Национална федерация "Култура" към КТ "Подкрепа" Кирил Бинев сезира Министерството на културата с искане за цялостна проверка на ТМПЦ – Варна.

Освен трудовите и синдикалните въпроси, сигналът обхваща финансовото управление, обществените поръчки, договорите с външни фирми и организации, международните турнета, използването на публични средства и държавно имущество.

В заключение Министерството на културата в отговора си до синдикалните дейци заявява: "С извършената проверка се констатира, че твърденията във вашите сигнали се потвърждават, в тази връзка сигналите са основателни".

Междувременно диригентът с международна кариера маестро Павел Балев инициира колективна петиция до министър-председателя и министъра на културата в защита на директорката на ТМПЦ Даниела Димова, съобщи регионалната медия Chernomorie-bg.com. Подписалите я, които вече наброяват над 230 имена, настояват да бъде прекратен натискът върху ръководството и да не се предприемат кадрови промени въз основа на непроверени твърдения. Подписката е реакция на продължаващото и през последните месеци напрежение в ТМПЦ, като основните искания на музикантите са за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд.

Самата Димова също призна основателността на исканията и обясни, че по нейни данни от този юли средната брутна заплата в ТМПЦ е била 1115 евро, като над 70% от разходите на институцията са за възнаграждения, а финансовите възможности са ограничени. "Като част от търсенето на решение тя предложи атестация на артистичните състави и промени в щатното разписание. Обявените намерения за съкращения обаче предизвикаха допълнително напрежение. Сред засегнатите беше и баритонът Иво Йорданов, чието освобождаване породи реакции сред музикалните среди", припомня "Черноморие".

Петицията на диригента Павел Балев и присъединилите се към него граждани и представители на културните среди, сред които световноизвестният тенор Рейналдо Дроз, топактьорът от Варненския театър Симеон Лютаков, режисьорът Петко Бонев, защитава постигнатото от Димова през мандатите ѝ като директор за утвърждаването на институцията на националната и международната културна сцена. Сред успехите, които те изтъкват, са фестивалът "Опера в Летния театър", Международният черноморски театрален фестивал "Театърът се вълнува" и продукциите на операта, театъра и балета.

Инициаторите настояват да бъде прекратен определяният от тях като необоснован натиск върху Даниела Димова и ръководството на ТМПЦ – Варна, Министерството на културата да разглежда всички сигнали срещу директора обективно и законосъобразно, да не допуска кадрови решения въз основа на непроверени твърдения и да гарантира стабилността на ТМПЦ – Варна, цитира документа сайтът silnavarna.bg.

Самата Даниела Димова изрази в своя профил във "Фейсбук" надежда, че отговорите, които е дала на въпроси на МК, ще бъдат взети предвид и че компетентните лица своевременно ще предприемат необходимите мерки за прекратяване на публичното уронване на нейното добро име, както и на това на институцията, която представлява.