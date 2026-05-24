Морската столица отличи спектакъла „Време разделно“

С награди „Варна“ са удостоени и две постановки на държавната опера в града

Днес, 18:51
Сцена от спектакъла "Време разделно". В центъра е актьорът Симеон Лютаков.
Три награди „Варна 2026“ добавиха към творческата си биография три премиерни постановки на Театрално-музикален продуцентски център Варна в навечерието на 24 май – „Време разделно“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, „Русалка“ на Държавна опера – Варна, и „Снежанка и седемте джуджета“ на балетната трупа на Варненската опера.

Наградите „Варна“ се връчват по традиция за високи постижения в областта на образованието, науката, изкуството и културата. На тържествената церемония на сцена „Филиал“ на Варненския театър кметът на Община Варна Благомир Коцев и председателят на Общинския съвет Христо Димитров връчиха награди „Варна“ на три екипа на ТМПЦ.

В категория „Театър“ с най-престижното отличие на нашия град бе удостоен екипът на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" за високи художествени постижения и професионално майсторство при сценичната адаптация и реализация на спектакъла „Време разделно“ по мотиви от романа на Антон Дончев, с режисьор Бина Хралампиева и драматургичен вариант на Юрий Дачев. В главните роли са Кольо Стайков (гост) и звездите на трупата Симеон Лютаков, Стоян Радев, Даниела Викторова, Веселина Михалкова, Хенри Ескелинен, Пламен Димитров и др. От името на екипа, който в момента пътува на турне към Шумен, Кюстендил, Панагюрище и Батак, наградата прие драматургът на театъра Жулиета Василева. Като благодари за високото признание, тя подчерта, че този спектакъл е част от една дългогодишна мисия на институцията, в която всички влагат труд, сърце и талант с вярата, че театърът е не само изкуство, а и място за памет, разговор и съпреживяване.

В категория „Опера“ колективна награда „Варна“ бе присъдена на Държавна опера – Варна, реализирала с висок професионализъм, екипен дух и убедителна художествена интерпретация операта „Русалка“ от Антонин Дворжак със световноизвестната прима Красимира Стоянова в главната партия. Диригент на спектакъла е Павел Балев, режисьор – Сребрина Соколова, сценограф и 3D мапинг – Петко Танчев, костюмограф – Ася Стоименова, хореограф – Надя Димокова. Приемайки наградата, режисьорът Сребрина Соколова благодари от името на постановъчния екип и артистите за признанието, като изтъкна, че варненската продукция на „Русалка“ е първа постановка в България на това заглавие от световната оперна съкровищница.

Награда „Варна“ в категория „Танц“ получи и екипът на балетната трупа на Варненската опера за впечатляващата хореография и танцовото майсторство в балетната постановка „Снежанка и седемте джуджета“ по музика на Пьотр Илич Чайковски, Цезар Пуни и Сергей Рахманинов, хореография на Сергей Бобров. Аплодисменти за отличиието приеха балетните педагози Наталия Боброва и Меган Рейд.

Носителите на тазгодишната награда „Варна“ от операта в морската столица бяха представени и от нейния артистичен директор Бойка Василева.

Стоян Радев - Караибрахим във "Време разделно".
"Време разделно"
"Време разделно"
"Време разделно"
Част от екипа на ТМПЦ с отличията "Варна 2026".
Оперната дива Красимира Стоянова в "Русалка".
Оперната дива Красимира Стоянова в "Русалка".
