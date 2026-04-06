Арии, канцонети и поп хитове подготвя Пласидо Доминго за дебюта си във Варна

Концертът на световноизвестния тенор е на 21 април в рамките на Международния музикален фестивал в морската столица

Прочутият тенор Пласидо Доминго за пръв път ще изнесе концерт в морската ни столица.
Прочутият тенор Пласидо Доминго за пръв път ще изнесе концерт в морската ни столица.

Оперната легенда Пласидо Доминго ще гостува за първи път във Варна на 21 април в рамките на юбилейното стотно издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. Световноизвестният тенор ще изнесе концерт с богата програма заедно със солистите Илина Михайлова, Александрина Михайлова – сопрани, и тенорите Рейналдо Дроз и Валерий Георгиев (да не се бърка с Валерий Гергиев!) с оркестъра на Варненската опера под диригентството на маестро Найден Тодоров. В програмата са включени както емблематични оперни образци, така и оперета, сарсуела, мюзикълни мелодии, канцонети и поп парчета.

В първата част на концерта зрителите ще се потопят в света на класическата опера, в който Пласидо Доминго ще разгърне необятния си талант в знакови откъси от „Андре Шение“ от Умберто Джордано и „Макбет“ от Джузепе Верди. Към него ще се присъединят изявените певци от Варненската опера с арии и дуети от „Тоска“ на Джакомо Пучини, „Аида“ на Верди, „Фауст“ от Шарл Гуно и „Ловци на бисери“ от Жорж Бизе, превръщайки залата в трибуна на вокалното майсторство.

Втората част ще пренесе аудиторията в още по-романтична атмосфера с испанската сарсуела, италианските канцонети и чара на оперетата и мюзикъла. В програмата са творби на Ленард Бърнстейн („Уестсайдска история“) и на Франц Лехар („Веселата вдовица“, „Страната на усмивките“). В изпълнение на Пласидо Доминго публиката ще чуе дори песен от репертоара на Франк Синатра.

Концертът на Пласидо Доминго се организира от Държавна опера – Варна, съвместно с Община Варна, и ще се състои в Двореца на културата и спорта в морската столица.

 

Варненската опера празнува рожден ден

Днес се навършват 79 години от учредяването на Варненската опера. Петър Райчев – една от емблематичните фигури на младото българско оперно изкуство, първият световноизвестен български тенор, бележит режисьор и педагог, варненец, довежда мечтата си да основе оперен театър в родния си град до успешен край. На 6 април 1947 година, благодарение на неговите усилия, с подкрепата на съответните държавни, общински и културни институции, се регистрира Народна областна опера Варна. Петър Райчев застава начело на новия оперен театър като главен художествен ръководител, неговият син Руслан Райчев е главен диригент. Няколко месеца по-късно, на 7 септември 1947 година варненци посрещат въодушевено и първата постановка – "Продадена невеста" от Бедржих Сметана, с режисьор Петър Райчев и диригент Руслан Райчев, с която започва летоброенето на Варненската опера. След този забележителен културен факт, баща и син Райчеви полагат основите и на Пловдивската, и на Русенската опера, което им отрежда първостепенно място в оперната история на България.

 

 

