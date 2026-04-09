Драмата в Пловдив посреща Възкресение със „Записки“-те на Захарий Стоянов

Спектакълът на Бина Харалампиева и Юрий Дачев е посветен на 150-годишнината от Априлското въстание

Днес, 17:21
В спектакъла на Бина Харалампиеваи Юрий Дачев участва мощен актьорски ансамбъл.

Тази вечер в Голямата зала на Драматичен театър – Пловдив, ще се състои премиерата на спектакъла „Записки по българските въстания“ по мотиви от едноименната книга на Захарий Стоянов. Постановката е посветена на 150-годишнината от Априлското въстание и в нея са включени и спомени на участници в него. Драматургичният текст е на Юрий Дачев, режисьор е Бина Харалампиева. Това е поредният опус на именития творчески тандем по произведения, увековечаващи големите събития в българската история. Сценографията и костюмите са дело на Свила Величкова, а композитор е Асен Аврамов.

В спектакъла участва мощен актьорски ансамбъл: Мак Маринов – гост-звезда от Малък градски театър „Зад канала“, номинираният за „Икар 2026“ Тодор Дърлянов, който преди две вечери бе удостоен с театрална награда „Златен кукерикон“, носителката на актуалния „Икар 2026“ за водеща женска роля Радина Думанян, ветераните от киното и сцената Красимир Доков и Стоян Сърданов; Ивана Папазова, Добрин Досев, Стефан Попов – едни от водещите актьори на пловдивската трупа, по-младите Алексей Кожухаров, Мариана Йотова, Венелин Методиев, Иван Горанов, Димитър Банчев, Стилиян Стоянов, (да не се бърка с проф. Ивайло Христов), Николай Станоев, Симеон Алексиев, Павел Сапунджиев, Христофор Недков-Фори, Моис Ашер Капон.

В спектакъла „Записки по българските въстания“ героите слизат от каменните паметници и застават до нас като живи съвременници. "В свят, в който героизмът съжителства с колебанието, а свободата се извоюва с цената на разруха, Бенковски, Райна Княгиня и обикновените българи са изправени пред въпроса: колко струва да си жив, но роб, и колко – да умреш, но свободен?", отбелязват от творческия екип.

„Записки по българските въстания“ е своеобразна библия на българския характер. Спектакълът проследява напускането на робството и лутането из свободата, разкривайки моралната бездна, до която може да доведе стремежът винаги да бъдеш от „правилната“ страна на историята, отбелязват от Драмата в Пловдив. Той очертава и моралния хоризонт, до който човек може да достигне, въставайки срещу логиката.

„Изберем ли ползата – умираме под нейните отломки. Позволим ли си да сгрешим – живеем под безсмъртната арка на свободата. Спектакъл „Записки по българските въстания“ не е само за паметта към миналото, а и за избора пред бъдещето“, убедени са артистите.

Захарий Стоянов (1850–1889) е български революционер, писател и обществен деец, един от най-ярките летописци на националноосвободителното движение. Участник в Априлското въстание, той създава „Записки по българските въстания“ – произведение с изключителна документална и художествена стойност, което съчетава личното свидетелство с дълбокото разбиране за духа на времето. Неговият език е жив, непосредствен и безпощадно честен, превръщайки текста в едно от най-значимите произведения в българската литература.

Бина Харалампиева е сред водещите съвременни български режисьори с дългогодишен принос към театралното изкуство. Нейните спектакли се отличават с психологическа дълбочина, силно актьорско присъствие и съвременен прочит на класически текстове. Работата ѝ се характеризира с внимание към детайла, ясна режисьорска концепция и стремеж към създаване на въздействащ сценичен език.

 

 

 

Още новини по темата

"Драмата" в Пловдив получи корейска награда за принос към театралното изкуство
16 Дек. 2025

Времето разделно пърха
18 Окт. 2025

Бина Харалампиева качва романа "Време разделно" на варненска сцена
03 Окт. 2025

Отиде си актьорът Стефан Стефанов, съпруг на Ели Скорчева
08 Май 2025

Филмът „Сватба“ по Хайтов води с 11 номинации за наградите „Васил Гендов“
01 Апр. 2025

„Случаят Джем“ – хроника на една предизвестена смърт зад Канала
29 Март 2025

Сценографска и фотографска изложба бележат "Пътят към сцената" в Пловдив
18 Март 2025

Морфов поставя в Пловдив „Съзаклятието на лицемерите“ от Булгаков
24 Яну. 2025

Калин Врачански става Джем султан в спектакъл по романа на Вера Мутафчиева
22 Яну. 2025

Народният и Пловдивският театър са отличници според МК
05 Дек. 2024

„Съзвездия“, или другите наши възможни животи
15 Септ. 2024

„Без кръв“ обагри в алено „Сцена на кръстопът“
11 Септ. 2024

Гърция очаква "Одисей" от Пловдив
17 Апр. 2024

Три сестри, но не по Чехов, а по Лилиан Хелман
04 Февр. 2024

