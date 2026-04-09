Драмата в Пловдив посреща Възкресение със „Записки“-те на Захарий Стоянов

Тази вечер в Голямата зала на Драматичен театър – Пловдив, ще се състои премиерата на спектакъла „Записки по българските въстания“ по мотиви от едноименната книга на Захарий Стоянов. Постановката е посветена на 150-годишнината от Априлското въстание и в нея са включени и спомени на участници в него. Драматургичният текст е на Юрий Дачев, режисьор е Бина Харалампиева. Това е поредният опус на именития творчески тандем по произведения, увековечаващи големите събития в българската история. Сценографията и костюмите са дело на Свила Величкова, а композитор е Асен Аврамов.

В спектакъла участва мощен актьорски ансамбъл: Мак Маринов – гост-звезда от Малък градски театър „Зад канала“, номинираният за „Икар 2026“ Тодор Дърлянов, който преди две вечери бе удостоен с театрална награда „Златен кукерикон“, носителката на актуалния „Икар 2026“ за водеща женска роля Радина Думанян, ветераните от киното и сцената Красимир Доков и Стоян Сърданов; Ивана Папазова, Добрин Досев, Стефан Попов – едни от водещите актьори на пловдивската трупа, по-младите Алексей Кожухаров, Мариана Йотова, Венелин Методиев, Иван Горанов, Димитър Банчев, Стилиян Стоянов, (да не се бърка с проф. Ивайло Христов), Николай Станоев, Симеон Алексиев, Павел Сапунджиев, Христофор Недков-Фори, Моис Ашер Капон.

В спектакъла „Записки по българските въстания“ героите слизат от каменните паметници и застават до нас като живи съвременници. "В свят, в който героизмът съжителства с колебанието, а свободата се извоюва с цената на разруха, Бенковски, Райна Княгиня и обикновените българи са изправени пред въпроса: колко струва да си жив, но роб, и колко – да умреш, но свободен?", отбелязват от творческия екип.

„Записки по българските въстания“ е своеобразна библия на българския характер. Спектакълът проследява напускането на робството и лутането из свободата, разкривайки моралната бездна, до която може да доведе стремежът винаги да бъдеш от „правилната“ страна на историята, отбелязват от Драмата в Пловдив. Той очертава и моралния хоризонт, до който човек може да достигне, въставайки срещу логиката.

„Изберем ли ползата – умираме под нейните отломки. Позволим ли си да сгрешим – живеем под безсмъртната арка на свободата. Спектакъл „Записки по българските въстания“ не е само за паметта към миналото, а и за избора пред бъдещето“, убедени са артистите.

Захарий Стоянов (1850–1889) е български революционер, писател и обществен деец, един от най-ярките летописци на националноосвободителното движение. Участник в Априлското въстание, той създава „Записки по българските въстания“ – произведение с изключителна документална и художествена стойност, което съчетава личното свидетелство с дълбокото разбиране за духа на времето. Неговият език е жив, непосредствен и безпощадно честен, превръщайки текста в едно от най-значимите произведения в българската литература.

Бина Харалампиева е сред водещите съвременни български режисьори с дългогодишен принос към театралното изкуство. Нейните спектакли се отличават с психологическа дълбочина, силно актьорско присъствие и съвременен прочит на класически текстове. Работата ѝ се характеризира с внимание към детайла, ясна режисьорска концепция и стремеж към създаване на въздействащ сценичен език.