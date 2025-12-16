Медия без
"Драмата" в Пловдив получи корейска награда за принос към театралното изкуство

Призът се връчва ежегодно в Сеул на отличници в международния културен диалог

Днес, 15:46
Директорът на "Драмата" в Пловдив Сюзанна Арутюнян-Василевска прие почетната награда в Arco Arts Theater в Сеул.
Драматичен театър – Пловдив, беше отличен с International Achievement Award – почетна международна награда на Корейската театрална асоциация (Korea Theatre Association), в знак на признание за неговия дългогодишен принос към театралното изкуство и международния културен диалог. Отличието беше връчено в рамките на 63-ата годишна церемония на асоциацията – националната професионална организация, обединяваща над 20 000 театрални дейци в Република Корея – актьори, режисьори, драматурзи, сценографи, театрални мениджъри и изследователи, и бе прието на сцената на Arco Arts Theater в Сеул от директора на "Драмата" в Пловдив – Сюзанна Арутюнян-Василевска. На церемонията са присъствали повече от 500 представители на южнокорейската театрална общност. 

International Achievement Award не е конкурсна награда и за нея не се кандидатства, уточнява бТВ. Тя се присъжда ежегодно по покана и решение на ръководството на асоциацията на институции и творци с утвърдено международно значение и разпознаваемост, посочват от Драматичен театър – Пловдив, добавяйки, че за екипа им призът означава институционално признание за художествената му дейност, устойчивите традиции и ролята му като една от най-старите и значими културни организации в България.

Преди броени дни, на 11 декември, Драматичен театър – Пловдив, отбеляза своята 144-та годишнина. Празникът беше честван с премиера на спектакъла "Влюбеният дирижабъл" за съдбата на българския поет по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов. Автор на композицията и текста е Александър Секулов, сценичната адаптация и режисурата са на Диана Добрева.

 

