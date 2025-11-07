Велико Търново чака таланти от цял свят за оперния конкурс на Красимира Стоянова

Великотърновският театър кани таланти от цял свят за участие в Първия международен конкурс за млади оперни певци „Красимира Стоянова“, съобщи официалният сайт на старата столица veliko-tarnovo.net. Форумът има за цел да открива, насърчава и подкрепя млади изпълнители, като им предоставя професионална сцена за изява, възможности за обучение и творчески обмен с международни експерти в областта на оперното изкуство. Арт събитието ще се проведе под патронажа на световноизвестното сопрано Красимира Стоянова, която е родена във Велико Търново.

Екипът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ обяви началото на конкурса, като крайният срок за кандидатстване е 31 декември 2025 г. В него могат да участват оперни певци до 35-годишна възраст от България и чужбина, които ще имат възможност да се представят пред утвърдени имена от световната оперна сцена. За целите на форума е създаден специален уебсайт, в който участниците могат да намерят подробна информация за регламента, репертоара и начина на кандидатстване.

Журито на конкурса обединява изтъкнати артисти, диригенти и мениджъри от България и Европа. Сред тях са самата Красимира Стоянова, един от най-ярките български баритони Кирил Манолов, световнопризнатият руски бас Максим Кузмин-Караваев, диригентът Георги Патриков и известният артистичен мениджър Андреа де Амичи от Италия. Техният авторитет и професионален опит ще осигурят високо ниво на оценяване и ще подпомогнат изявата на младите певци, отбелязат организаторите.

„С този форум Велико Търново отново заявява своята роля като културна столица и духовен център на България. Щастливи сме, че поставяме началото на международна платформа, която ще вдъхнови млади артисти и ще популяризира българското оперно изкуство по света“, споделя директорът на театъра Васил Вълчев. Той уточнява, че селекцията ще се проведе на два етапа. В предварителния онлайн кръг кандидатите трябва да изпратят видеозапис с две арии, като едната задължително е от произведение на Моцарт. Присъственият етап ще се състои от 15 до 17 март 2026 г. на сцената на МДТ „Константин Кисимов“. Участниците ще имат възможност да работят с професионални корепетитори и с оркестъра на театъра.

Общият награден фонд на конкурса е 6000 евро. Победителите ще получат не само парични награди, но и възможности за участия, прослушвания и артистични ангажименти в партньорски културни институции на български и европейски сцени.

Международният форум за оперно изкуство се организира от МДТ „Константин Кисимов“ в партньорство с Община Велико Търново и с подкрепата на Красимира Стоянова. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмент „СледващоПоколениеЕС“ (NextGenerationEU), Договор №BG-RRP-11.021-0015-С01 „Мета-култура: Велико Търново“ за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.