„Опера в Летния театър“ чака световни звезди във Варна

Театрално-музикалният продуцентски център във Варна обяви програмата за 17-ото издание на фестивала „Опера в Летния театър“, което ще започне на 16 юни, а финалът е предвиден за 25 август догодина. Афишът е многожанров и включва както оперни, така и балетни спектакли, концерти и мюзикъли. И през 2026-а фестивалът ще срещне публиката и гостите на морската столица със световни звезди в атрактивен репертоар.

„Опера в Летния театър“ догодина ще започне на 16 юни със спектакъл на „Дон Карлос“ на режисьора Нина Найденова. С него ще бъде отбелязан 25-годишният сценичен път на баса Деян Вачков. Вагнер-гала с диригент Светослав Борисов и режисьор Вера Немирова ще се състои на 7 юли.

След изключителния си концерт през 2025-та сопраното Анна Пироци ще се завърне, за да изпълни на 22 юли коронната си роля на Турандот, а неин сценичен партньор в спектакъла ще бъде тенорът Винченцо Костанцо.

Звездата на Метрополитън и Ковънт Гардън Ермонела Яхо ще изнесе оперен гала концерт на 29 юли под диригентството на Якопо Сипари ди Пескасероли. В програмата е включен и спектакъл на операта „Норма“ от Винченцо Белини, постановка на Кузман Попов. В него ще гостуват Джесика Прат, Рикардо Маси и Екатерине Буачидзе – лауреат на тазгодишното издание на конкурса „Опералия“.

Оперната прима Красимира Стоянова отново ще пее във Варна – в „Русалка“ от Антонин Дворжак, която имаше премиера тази година, и в „Бал с маски“ от Верди, където ще си партнира с Милен Божков под диригентството на Павел Балев.

Премиерният балет „Спартак“ от Арам Хачатурян също е сред акцентите в програмата. Хореограф е Сергей Бобров. Събитието е на 24 юни.

На 11 август със спектакъл под режисурата на Сребрина Соколова ще бъдат отбелязани 12 години присъствие на мюзикълния жанр на сцената на „Опера в Летния театър“. Италианският диригент и композитор Роберто Молинели отново ще гостува във Варна с концертите „Най-доброто от рока“ и „Музиката на Сан Ремо“.

До 30 ноември билетите за всички спектакли от 17-ото издание на фестивала „Опера в Летния театър“ могат да бъдат закупени с 30 % намаление, съобщават от ТМПЦ – Варна.