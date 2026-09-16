Стоян Радев поставя Агата Кристи със Стоян Радев в главната роля

Премиерата на „Свидетел на обвинението“ – най-новата постановка на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, ще открие второто издание на Международния черноморски театрален фестивал „Театърът се вълнува“ на 23 септември. Заглавието се поставя за първи път у нас, а за Стоян Радев – един от най-разпознаваемите в последните години родни театрални режисьори, това е и първи проект с варненската трупа. Пиесата на Агата Кристи е в превод на Златна Костова.

В спектакъла е ангажирана голяма част от актьорския състав на Варненския театър, сцената се превръща в съдебна зала, а действието е изградено с динамика и психологическо развитие на образите. В главните роли са един от стълбовете на трупата – актьорът Стоян Радев, сам изявяващ се понякога и като режисьор с инициалите Ге. К. (за да го различават от софийския му съименник), редом със Сияна Начева, Недялко Стефанов, Веселина Михалкова.

Постановъчният екип събира изявени творци: декорът е на Никола Тороманов – един от най-интересните съвременни български сценографи, работил с Явор Гърдев за много варненски постановки; Анна Градечлиева – част от култовия сериал Outlander, е художник на костюмите; музиката е на известния композитор Милен Кукошаров, а хореограф е Теодора Попова – име, свързано със смели експерименти в съвременния танц.

Пиесата „Свидетел на обвинението“, адаптирана от самата Агата Кристи по нейния разказ от 1925 г. „Ръцете на предателя“, има многобройни сценични и филмови интерпретации в цял свят и е един от най-прочутите сюжети на кралицата на криминалния жанр. Действието се развива в Лондон през 20-те години на миналия век: богата възрастна дама е убита, а на свидетелската скамейка застава съпругата на обвиняемия и нещата поемат в неочаквана посока.

„Криминалните сюжети в театъра са рядкост и е важно да поддържаш напрежението, да караш зрителя да гадае. „Свидетел на обвинението“ е съвършена пиеса, виртуозно изградена по линия на криминалния сюжет. Агата Кристи създава психологическите образи с един-два щриха и портретите им са много ярки и интересни. В моята режисьорска версия ние се занимаваме не просто с криминалната развръзка, а и с отношението на хората към правосъдието. Смятам темите за правосъдието и справедливостта за много важни, особено за нашето общество, и ми се ще да насоча публиката да мисли в тази посока – че въпросите кое е вярно и кое е справедливо не са толкова лесни за разрешаване; че всички ние трябва да внимаваме как отсъждаме и колко сме пристрастни“, споделя Стоян Радев и добавя, че всички в спектакъла ще бъдат съдебни заседатели – и актьорите, и публиката. Радев е носител на актуалния „Икар 2026“ за режисура с постановката си „Берлин, Берлин“, както и на редица други награди за театър през годините.

Точно вчера, 15 септември, се навършиха 136 години от рождението на неоспоримата кралица на криминалния жанр Агата Кристи (1890-1976), един от най-публикуваните и четени автори в историята на човечеството с тираж над 2 млрд. екземпляра книги, преведени на повече от 100 езика. След себе си писателката оставя многобройни персонажи, начело с емблематичните Еркюл Поаро и мис Марпъл, които продължават да триумфират и на театралната сцена, както и на филмовия екран.

Любопитен факт е, че младата Агата Криси между 1914 и 1918 г. чиракува в аптека, където научава най-ефикасните съставки за убийствата на литературните си жертви. Експериментирайки с някои растения, тя установява, че освен да помагат, те могат да причиняват и смърт, стига да се дозира точният грамаж. Сред любимите отрови в романите на Агата Кристи са стрихнинът, цианидът, арсенът и беладоната, наречена още „Красивата дама”.

Стилът на Агата Кристи, както всички знаят, се отличава с майсторство в изграждането на сложни сюжетни линии и интриги, които държат в напрежение до самия край. Така е и в „Свидетел на обвинението“, което заедно с "Убийство в Ориент експрес", „Азбучни убийства”, „Смърт край Нил” и „Пет малки прасенца“ заема челно място в световната криминална класика.

…И още от фестивалния афиш

Международния черноморски театрален фестивал „Театърът се вълнува“ предлага в афиша си до 28 септември още интригуващи заглавия на чуждестранни гости в програмата. Сред тях са „Трупата на мечтателите мигранти“ от Еркан Акчелик, продукция на Държавния театър „Ахмет Вефик паша“ – Бурса, Турция, с режисьор Илкнур Гюнеш (24 септември); „Кралят умира“ от Йожен Йонеско на Унгарския театър – Клуж, Румъния, с режисьор именитият Габор Томпа (24 септември); „Рита“ от Марта Бучака – AriaTeatro, Италия, с режисьор Алберто Джуста (26 септември); „В очакване на Орест“ по мотиви от „Електра“ на Софокъл на Хърватския национален театър – Вараждин, с режисьор Ливия Пандур (26 септември).

В българската селекция в програмата на 25 септември са включени постановките „Боже мой“ от Теа Денолюбова с режисьор Стоян Радев – моноспектакъл на Христо Мутафчиев (Народен театър „Иван Вазов“) и „Дракула“ от Брам Стокър с режисьор Стайко Мурджев и с Койна Русева в главната роля (ДТ „Никола Вапцаров“ – Благоевград); на 27 септември „Месец на село“ от Тургенев с режисьор актьорът Стоян Радев Ге. К. (ДТ „Сава Огнянов – Русе) и „Част от колекция“ – театрално-музикален пърформанс по стихове на Димитър Воев с режисьор Иван Юруков. На 28 септември пищният спектакъл на режисьорката Диана Добрева по Шекспировата комедия „Сън в лятна нощ“ от репертоара на Младежкия театър подобаващо ще закрие форума.