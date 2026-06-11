„Нови открити сцени +“ събират театри и режисьори от пет държави

ДТ Гео Милев - Стара Загора "Изпробвано върху хора" под режисурата на Петър Денчев - едно от заглавията, с които ще се представят домакините.

Второто издание на Международния театрален фестивал „Нови открити сцени +“, организиран от Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Заора, ще се състои от 15 до 21 юни в Града на липите. Насловът му е „Театър за всеки“: с него фестивалът подчертава избраната мисия да създава пространство за културен обмен, творчески диалог и среща между различни театрални школи и публики.

В тазгодишната програма са включени 14 спектакъла, представени от водещи театри и режисьори от България, Румъния, Сърбия, Унгария и Северна Македония. Сред международните участници са румънският театър „Матей Вишниек“, театър „Екселсиор“ – Букурещ, Народният театър „Антон Панов“ от Струмица и Унгарският театър „Нови Сад“ от Сърбия. Българското участие включва спектакли на МГТ „Зад канала“ („Велика” с режисьор Стайко Мурджев), театър „Възраждане“ („Иванов”, реж. Стилиян Петров), ДT „Стоян Бъчваров“ – Варна („Поразените”, реж. Стоян Радев Ге.К.), Младежки театър „Николай Бинев” („Великият Гетсби”, реж. Елица Йовчева), ДТ „Сава Огнянов” – Русе („Арабска нощ”, реж. Бюрхан Керим). И тази година в съпътстващата програма на фестивала са включени уъркшопи. Те ще бъдат водени от режисьорите Андрей Мажери – едно от изявените млади имена в Румъния , Дамян Тенев, Петър Денчев, Евгени Господинов.

Домакините от Драматичен театър „Гео Милев“ ще представят спектаклите „Предопределените“ от нобелиста Елиас Канети в постановка на румънския режисьор Теодор-Кристиян Попеску и „Изпробвано върху хора“ от сръбкинята Мая Пелевич („Портокалова кожа“), осъществен от Петър Денчев. Това са последните две премиерни заглавия на Старозагорския театър, създадени в колаборация с техни румънски колеги от театърите в Сучава и Търгу Муреш.

„В програмата на фестивала има спектакли, които са насочени към широката публика, както и по-експериментални форми”, отбелязва директорът на Драматичен театър „Гео Милев“ Светла Тодорова. За предстоящото фестивално събитие в Стара Загора тя споделя още: „С второто издание на фестивала продължаваме да развиваме идеята за отворена сцена, на която се срещат различни театрални езици, култури и публики. Вярвам, че именно в това е силата на театъра – да създава диалог, да провокира размисъл и да бъде достъпен за всеки. Радвам се, че тази година в Стара Загора ще посрещнем артисти и спектакли от няколко държави, които ще превърнат града в истински център на театралното изкуство“.

Представленията от фестивалната програма ще се играят на сцените на културен център „Стара Загора“, Държавен куклен театър – Стара Загора, и Държавна опера – Стара Загора.

След успешното си първо издание през 2025 г. фестивалът „Нови открити сцени +“ продължава да разширява своя международен обхват и да утвърждава града домакин като значим център на театралния живот в България и региона, посочват организаторите на форума.