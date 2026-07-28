Пламена Гетова става Бернарда Алба в Сливен

ТБА Пламена Гетова (тук между Анастасия Лютова и Анастасия Ингилизова в "Евгений Онегин") ще бъде Бернарда Алба в сливенската постановка на Петър Денчев.

Есенният театрален салон, който Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен, организира за 18-и път, ще събере гостуващи спектакли от София, Пловдив, Стара Загора и Благоевград, както и най-новата продукция на сливенската трупа. Освен театър, от 24 септември до 12 октомври събитието ще предложи документално кино, литературни срещи и изложба.

Театралната програма започва на 25 септември, когато на сцената на Сливенския театър ще се играе „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев от репертоара на столичния Театър 199 „Валентин Стойчев“. Постановката на режисьора Съни Сънински бе номинирана за награда „Аскеер 2026“ за най-добър спектакъл, а актьорите Ивайло Христов и Атанас Атанасов споделиха отличието за водеща мъжка роля за превъплъщенията си като Сократ и неговия палач. Професионалнтият път на двамата изтъкнати актьори навремето тръгва именно от театъра в Сливен. Ирини Жамбонас пък бе удостоена с „Икар 2026“ от Съюза на артистите в България за нейната експресивна Ксантипа.

Сред акцентите в програмата е премиерата на спектакъла „Домът на Бернарда Алба“ от Федерико Гарсия Лорка, подготвен от трупата на Драматичен театър „Стефан Киров“. Представлението е насрочено за 28 септември. Режисьорът Петър Денчев разчита на силен актьорски екип, за да пресъздаде мрачната, но завладяваща драма за властта, честта и потиснатите женски страсти. В ролята на матриарха на дома публиката ще види голямата актриса Пламена Гетова – гост, която ще бъде на сцената в обкръжението на Божидара Тепалкова, Виктория Антонова, Ивея Симеонова, Катрин Янева, Кристин Цанова, Самуела-Ивана Церовска и Яна Бобева.

На 29 септември Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, ще представи хитовия си спектакъл „Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“, изграден по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов. Постановката е на режисьорката Диана Добрева, а композицията на текстовете – на Александър Секулов. „Влюбеният дирижабъл“ е носител на „Аскеер 2026“ за най-добро представление, донесе награди „Икар 2026“ за актьорския дебют на Паола Маравиля и за авторската музиката на Сашко Костов и Явор Карагитлиев, инкасира още десетина номинации във водещите сценични категории.

В програмата на Есенния театрален салон е включен и детският спектакъл „Магьосникът от Оз“ на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора, който ще бъде показан на 2 октомври. „Мечтата ми е да накарам децата да мечтаят, да вярват в невъзможното, защото то е възможно, стига да се упражняваш достатъчно. Да не се отказват да минат отвъд дъгата. Да помогнем на възрастните да се върнат в детството си. "Детето, то е бащата на човека..." пише Гьоте. Не затваряйте вратата на детската стая, оставете я отворена, за да може да се връщате в пъстрия свят на детството, където има добри феи, зли магьосници, говорещи птици, ходещи дървета“, споделя режисьорката на спектакъла Бисерка Колевска.

Финалът на Есенен театрален салон 2026 ще бъде поставен на 12 октомври с гостуването на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград, с постановката „Психо“ от Джо Ортън – вихрена, абсурдна и безпощадно смешна комедия на недоразуменията, чието действие се развива в психиатрична клиника. В спектакъла участват куп гост-звезди – актьорският и житейски тандем на Албена Павлова и Емил Марков, Даниел Пеев-Дънди, редом с Георги Манев, Катя Иванова и Йордан Върбанов. Режисьор е Николай Младенов.

Освен театрални спектакли форумът ще представи биографичната книга „Катя Паскалева. Тишина от думи“ от журналиста Георги Тошев. Срещата на автора с публиката ще се състои в камерната зала, където ще бъде прожектиран и документален филм, посветен на голямата българска актриса. На 7 октомври в централното фоайе на театъра ще бъде открита изложбата „Антология на българския сценичен плакат“, подбрана от колекцията на Международното триенале на сценичния плакат в София. На 11 октомври Георги Тошев отново ще гостува в Сливен, за да представи документалния филм „Загадката Леда Тасева“ и книгата „Леда и думите“. Мултимедийният проект е посветен на 100-годишнината от рождението на актрисата Леда Тасева.

Есенният театрален салон в Сливен е част от културната програма за празника на града – Димитровден.