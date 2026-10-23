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Изборът на нов агент 007 е на финалната права

На решаващия кастинг отиват Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О'Конър

Днес, 14:14
Скоро ще стане ясно кой ще замести Даниел Крейг в ролята на агент 007.
United Artists \ Columbia Pictures
Скоро ще стане ясно кой ще замести Даниел Крейг в ролята на агент 007.

Търсенето на следващия Джеймс Бонд навлиза във финалната си фаза този уикенд, когато в Лондон ще се проведат пробни снимки за ролята. Според изданието Deadline сред кандидатите, които ще участват, са звездата от "Само една нощ" и "Фантастични животни" Калъм Търнър, Джак Лоудън от сериала Slow Horses и Джош О'Конър от поредицата "Короната". 

Противно на предишни слухове, актьорите Джейкъб Елорди ("Брулени хълмове", "Франкенщайн") и Джак О'Конъл ("Грешници") не са сред претендентите за ролята, уточнява The Hollywood Reporter. По-рано сред спряганите имена за ролята на агент 007 бяха също Хенри Кавил, Арън Тейлър-Джонсън, Пол Мескал и други.

Очаква се пробните снимки да включват три компонента - каскади, екранно присъствие и диалог. Избраникът от кастинга ще замени Даниел Крейг, който встъпи в ролята на Бонд с филма "Казино Роял", излязъл на екран през 2006 г., и се оттегли след петия си филм "Смъртта може да почака" през 2021 г. Оттогава изминаха пет години в безплодни спекулации кой ще го замести в ролята на агента с "лиценз да убива". Преди Крейг в безупречния костюм на 007 са влизали сър Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън и Пиърс Броснан. 

Следващият филм за Бонд, който все още няма заглавие, ще бъде заснет от режисьора на "Дюн" Дени Вилньов, а сценария пише Стивън Найт, автор на британския телевизионен сериал "Остри козирки" и филма "Спенсър". Продуцентът на поредицата "Хари Потър" Дейвид Хейман ще работи по продукцията заедно с Ейми Паскал и житейската и творческа партньорка на Вилньов, Таня Лапоан.

По-рано Паскал коментира кастинг процеса пред Deadline: "Бих казала, че е много вероятно да имаме новини до края на годината. Действаме изключително методично. Като човек, работил в студиото заедно с продуцента Барбара Броколи, мога да кажа, че е много трудно да се намери заместник на Даниел Крейг", добавя тя.

Филмът ще бъде първият от поредицата за агент 007 под ръководството на Аmazon MGM Studios, които през 2025 г. поеха творческия контрол върху франчайза от дългогодишните притежатели на правата Майкъл Уилсън и Барбара Броколи. Официалната филмова поредица за Бонд се контролираше от членове на семейство Броколи, самостоятелно или в партньорство с други, от първия филм за агент 007 "Доктор Но" насам, припомня ДПА. От 1962 г. досега са заснети 25 заглавия. През 2022 г. Amazon придоби стогодишното филмово студио Metro Goldwyn Mayer (MGM), което включваше правата за разпространение на филмите за Джеймс Бонд. Но отне още близо три години, преди да получи пълен контрол над правата върху интелектуалната собственост.

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