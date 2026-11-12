Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Манескин" се събират след почти тригодишна пауза

Италианските рокаджии ще забият на фестивала "Коачела" напролет заедно с Мадона и Дуа Липа

12 Ноем. 2026
Преди "Коачела" Måneskin най-вероятно ще са специални гости и на фестивала в Сан Ремо.
Преди "Коачела" Måneskin най-вероятно ще са специални гости и на фестивала в Сан Ремо.

Италианската рок банда "Манескин" (на датски се произанся "Монескин" и означава "лунна светлина" според басистката на групата Виктория де Анджелис, която е наполовина датчанка) ще се събере отново, съобщават италиански медии. Римляните от Måneskin, които през февруари 2021 г. станаха победители на фестивала в Сан Ремо, а три месеца по-късно спечелиха и песенния конкурс "Евровизия", са официално обявени за участие на фестивала "Коачела", който ще се състои през април 2027 г. в Калифорния. Италианците пяха и свириха на "Коачела" и през 2022-ра.  

В началото на 2024 г. музикантите от "Манескин" обявиха пауза в кариерата на групата, за да се фокусират върху самостоятелни проекти. Сред тях беше и албумът, озаглавен Funny Little Fears (Dreams), на популярния вокалист на групата и международен секссимвол Дамиано Давид. В почивката от групови изяви той дори успя преди месец да сключи брак в Тоскана със своята любима – холивудската звезда Дав Камерън. Виктория де Анджелис пък стигна и до София за специален DJ сет на 10 май.

Вече се говори, че Дамиано, Виктория, Итън и Томас – ерго възстановеният "Манескин", са поканени като специални гости в култовия Театро Аристон в Сан Ремо за фестивалното издание догодина (16-20 февруари 2027) от новия творчески директор и водещ Стефано де Мартино. Докато това обаче не бъде категорично потвърдено, събитието в калифорнийската пустиня се води първият официален ангажимент на групата след събирането им, информира La Repubblica.

Прочутият фестивал "Коачела" край град Индио ще се проведе в два последователни уикенда: 9-11 април и 16-18 април 2027 г. Måneskin ще се изявяват в двете съботи – 10 и 17 април, когато рок саундът е най-силен. Хедлайнерите, които ще излязат на сцената в рамките на двата фестивални уикенда, са Дуа Липа в петък, Tame Impala в събота и Сиза (SZA) в неделя. Пуерториканският певец Daddy Yankee също е включен като четвърти водещ изпълнител, като ще представи специална сценична продукция.

Сред останалите изпълнители в петъчната програма са самата Мадона, Зара Ларсон, Стив Лейси, JISOO. В събота на сцените на "Коачела" ще се качат Фийби Бриджърс, Weezer, Тиесто, Мартин Гарикс, Role Model и Адела. В неделя публиката ще може да види още Дон Толивър, Дом Дола, Кайго, The Neighbourhood и Беки Джи. 

Сред оглавилите афиша на прочутия музикален фестивал през настоящата година бяха Джъстин Бийбър, Сабрина Карпентър и Карол Джи. Карпентър представи пищно театрализирано шоу с впечатляваща декорация във винтидж стил, напомняща за златната ера на Холивуд, както и с няколко изненадващи гостувания на известни личности. Бийбър заложи на по-интимно сценично присъствие, като акцентът в изпълнението му падна върху песните от периода, свързан с албума му Swag. Той представи и някои от големите си хитове, използвайки видеоклипове от Ютюб, които пускаше от лаптопа си на сцената. Карол Джи, първата латиноамериканска изпълнителка, самостоятелно оглавила програмата на главната сцена на фестивала, повиши градуса с визуално впечатляващо шоу.

Билетите за "Коачела+ 2027 ще бъдат пуснати в продажба на 13 ноември. Ютюб ще бъде официалният партньор за излъчването на живо и на двата фестивални уикенда.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , , , ,

Още новини по темата

ИИ предрече победа в Сан Ремо на песен за Палестина
25 Февр. 2026
На 80 Джани Моранди отново тръгва на турне
25 Окт. 2025
Рапърът Оли спечели фестивала в Сан Ремо с мелодична балада
16 Февр. 2025
Българско-палестинска певица откри "Сан Ремо"
12 Февр. 2025
ИИ предрича кой ще спечели 75-ия "Сан Ремо"
10 Февр. 2025
Любимците Il Volo идват с новата си програма Ad Astra
11 Юни 2024
Виктория от Maneskin ще се изяви в София
04 Март 2024
Лаура Паузини за пръв път ще пее в България
29 Февр. 2024
Анджелина Манго спечели голямата награда на "Сан Ремо"
11 Февр. 2024
Ветеранката Лоредана Берте се устреми към първа победа в Сан Ремо
07 Февр. 2024
Сан Ремо събира певци от четири поколения
04 Февр. 2024
Ал Бано за Кутуньо: Даваха му 5 месеца живот, а той устоя 15 години
23 Авг. 2023
Почина легендата на италианската естрада Пепино Галиарди
10 Авг. 2023
Марко Менгони с тройна победа на фестивала в Сан Ремо
12 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави