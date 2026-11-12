"Манескин" се събират след почти тригодишна пауза

Италианската рок банда "Манескин" (на датски се произанся "Монескин" и означава "лунна светлина" според басистката на групата Виктория де Анджелис, която е наполовина датчанка) ще се събере отново, съобщават италиански медии. Римляните от Måneskin, които през февруари 2021 г. станаха победители на фестивала в Сан Ремо, а три месеца по-късно спечелиха и песенния конкурс "Евровизия", са официално обявени за участие на фестивала "Коачела", който ще се състои през април 2027 г. в Калифорния. Италианците пяха и свириха на "Коачела" и през 2022-ра.

В началото на 2024 г. музикантите от "Манескин" обявиха пауза в кариерата на групата, за да се фокусират върху самостоятелни проекти. Сред тях беше и албумът, озаглавен Funny Little Fears (Dreams), на популярния вокалист на групата и международен секссимвол Дамиано Давид. В почивката от групови изяви той дори успя преди месец да сключи брак в Тоскана със своята любима – холивудската звезда Дав Камерън. Виктория де Анджелис пък стигна и до София за специален DJ сет на 10 май.

Вече се говори, че Дамиано, Виктория, Итън и Томас – ерго възстановеният "Манескин", са поканени като специални гости в култовия Театро Аристон в Сан Ремо за фестивалното издание догодина (16-20 февруари 2027) от новия творчески директор и водещ Стефано де Мартино. Докато това обаче не бъде категорично потвърдено, събитието в калифорнийската пустиня се води първият официален ангажимент на групата след събирането им, информира La Repubblica.

Прочутият фестивал "Коачела" край град Индио ще се проведе в два последователни уикенда: 9-11 април и 16-18 април 2027 г. Måneskin ще се изявяват в двете съботи – 10 и 17 април, когато рок саундът е най-силен. Хедлайнерите, които ще излязат на сцената в рамките на двата фестивални уикенда, са Дуа Липа в петък, Tame Impala в събота и Сиза (SZA) в неделя. Пуерториканският певец Daddy Yankee също е включен като четвърти водещ изпълнител, като ще представи специална сценична продукция.

Сред останалите изпълнители в петъчната програма са самата Мадона, Зара Ларсон, Стив Лейси, JISOO. В събота на сцените на "Коачела" ще се качат Фийби Бриджърс, Weezer, Тиесто, Мартин Гарикс, Role Model и Адела. В неделя публиката ще може да види още Дон Толивър, Дом Дола, Кайго, The Neighbourhood и Беки Джи.

Сред оглавилите афиша на прочутия музикален фестивал през настоящата година бяха Джъстин Бийбър, Сабрина Карпентър и Карол Джи. Карпентър представи пищно театрализирано шоу с впечатляваща декорация във винтидж стил, напомняща за златната ера на Холивуд, както и с няколко изненадващи гостувания на известни личности. Бийбър заложи на по-интимно сценично присъствие, като акцентът в изпълнението му падна върху песните от периода, свързан с албума му Swag. Той представи и някои от големите си хитове, използвайки видеоклипове от Ютюб, които пускаше от лаптопа си на сцената. Карол Джи, първата латиноамериканска изпълнителка, самостоятелно оглавила програмата на главната сцена на фестивала, повиши градуса с визуално впечатляващо шоу.

Билетите за "Коачела+ 2027 ще бъдат пуснати в продажба на 13 ноември. Ютюб ще бъде официалният партньор за излъчването на живо и на двата фестивални уикенда.