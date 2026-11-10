Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пол Маккартни стана милиардер, но двама музиканти са по-богати

Днес, 14:30
Пол Маккартни остава активен на сцената и в студиото на 84 години.
ЕПА/БГНЕС
Пол Маккартни остава активен на сцената и в студиото на 84 години.

Сър Пол Маккартни влиза в редиците на милиардерите, след като списание "Форбс" оцени нетното му състояние на приблизително 1,4 милиарда щатски долара, съобщава Variety. Oсновната част от богатството на легендата от "Бийтълс" идва от авторските права върху собствената му музика, както и от изготвяне на правни стратегии, от концертни турнета и колекция от произведения на изкуството. 

Финансовото състояние на 84-годишния Маккартни го прави третият най-богат музикант в света: след значително по-младите Тейлър Суифт, с 2 милиарда долара, и Джей Зи, с 2,8 милиарда. 

Според "Форбс" Маккартни дължи най-голяма част от богатството си на издателската компания MPL Communications, която основава през 1969 г. Фирмата управлява както собствения му музикален каталог, така и авторските права на други изпълнители. Изданието отбелязва, че придобиването на авторските права върху музикалните колекции на артисти като Бъди Холи, както и на партитури за мюзикъли от Бродуей и популярни коледни песни, добавят към богатството му близо четвърт милиард долара.

Наред с това, като един от четиримата членове на "Бийтълс", Маккартни получава 25 процента от приходите на холдинговата компания на групата Apple Corps. Тя генерира 50 милиона долара годишно от стрийминг, продажби на винилови плочи и мърчандайзинг. Оценките показват, че тези приходи се равняват на над 150 милиона долара за всеки от членовете на групата или техните наследници. Маккартни и 86-годишният Ринго Стар са единствените живи от ливърпулската четворка.

Маккартни получава и по 10 милиона долара годишно от своя дял от авторските права върху песните на "Бийтълс", за което води правни битки през последните две десетилетия. Стойността на този дял възлиза на най-малко 200 милиона долара.

Богатството му включва и приходи от световни турнета, най-скорошното от които е Got Back, обхванало 79 концерта в периода между 2022 г. и 2025 г., както и недвижими имоти по целия свят и колекция от произведения на изкуството, включително картини на Рене Магрит и Пикасо.

Маккартни, чиято кариера започва преди близо седем десетилетия, остава изключително активен като музикант, отбелязва Variety. През май т.г. той издаде своя 20-ти солов албум The Boys of Dungeon Lane, a документалният филм Man on the Run на режисьора Морган Невил проследява живота му след напускането на "Бийтълс" и създаването на групата "Уингс".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Излезе новият албум на динозаврите от „Ролинг Стоунс“
10 Юли 2026
Пол Маккартни бори ИИ с песен без музика и текст
17 Ноем. 2025
Пол Маккартни издава нова книга за времето на Wings
27 Февр. 2025
Пол Маккартни и Елтън Джон: ИИ ограбва творците
27 Яну. 2025
Синовете на Ленън и Маккартни записаха обща песен
17 Апр. 2024
Пол Маккартни изнесе изненадващ концерт пред 300 души
29 Ноем. 2023
Излезе последната песен на „Бийтълс“
03 Ноем. 2023
Живите бийтълси се събраха в албум на Доли Партън
19 Авг. 2023
Робърт де Ниро чукна 80 в компанията на Копола и Скорсезе
18 Авг. 2023
Пол Маккартни създава с AI "последната" песен на "Бийтълс"
14 Юни 2023
След 60 години Rolling Stones записват с живите "бийтълси"
22 Февр. 2023
Цигуларка на Стинг и сър Пол – специален гост на Любо Киров в НДК
14 Окт. 2022
Били Айлиш заклейми закона за абортите пред 200-хилядна публика
25 Юни 2022
Пол Маккартни и Били Айлиш чупят възрастови рекорди на Гластънбъри
20 Юни 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави