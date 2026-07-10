Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Излезе новият албум на динозаврите от „Ролинг Стоунс“

Foreign Tongues с участието и на Пол Маккартни бележи нов период в късния подем на Мик Джагър и компания

Днес, 18:47
Foreign Tongues е 25-ият студиен албум на "Ролинг Стоунс".
rollingstones.com
Foreign Tongues е 25-ият студиен албум на "Ролинг Стоунс".

„Ролинг Стоунс“ продължават късния си творчески подем с излезлия днес албум Foreign Tongues, пише музикалното издание Louder, цитирано от БТА. Според изданието легендарната британска рок група запазва енергията и характерното си звучене десетилетия след началото на кариерата си.

Албумът е 25-ият студиен запис на „Ролинг Стоунс" и излиза след успеха на увенчания с „Грами“ Hackney Diamonds от 2023 година, който мнозина възприеха като възможен финален голям проект на групата. Foreign Tongues обаче затвърждава впечатлението за нов период в късното творчество на музикантите.

Според Louder албумът съчетава класическия рок почерк на групата с нови елементи, като сред акцентите са началната песен Rough And Twisted, участието на гост-музиканти и присъствието на барабани, записани от покойния Чарли Уотс. В записите участват музиканти като Пол Маккартни, Стив Уинууд и Робърт Смит, а продуцирането отново е поверено на Андрю Уот, работил и по записите на Hackney Diamonds.

Музикалните критици отбелязват, че групата, водена от фронтмена Мик Джагър, не се опитва просто да повтаря миналите си върхове, а по-скоро използва натрупания опит, за да създаде нови песни, които остават напълно разпознаваеми.

Mr Charm
Provided to YouTube by Universal Music GroupMr Charm · The Rolling StonesForeign Tongues℗ 2026 Promotone B.V., under exclusive licence to Universal Internati...
YouTube

Наскоро Мик Джагър сподели, че се надява той и останалите членове на групата да могат да организират турне в подкрепа на албума Foreign Tongues. „Надяваме се да тръгнем на турне. Рони и аз много се вълнуваме и наистина се надяваме да се видим с всички по време на турнето", каза 82-годишният Джагър пред „Ройтерс“, пристигайки на партито за представянето на Foreign Tongues в Лондон заедно със 79-годишния китарист Рони Ууд.

Понастоящем „Ролинг Стоунс“ са в състав Мик Джагър (вокал, хармоника), Кийт Ричардс (китара) и Рони Ууд (китара). След като дългогодишният член на групата Чарли Уотс почина през август 2021 г. на 80-годишна възраст, Стив Джордан зае мястото му като барабанист.

Създадена в Лондон през 1962 г., бандата има дълга история с албуми, оглавявали чартоете, и сингли номер едно, включително (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black и Start Me Up. През десетилетията на своята кариера „Ролинг стоунс“ имат 14 албума, достигнали върха в класацията на Великобритания, и осем хита, пласирани на първо място. През 1989-а групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола.

 

Мик Джагър се надява да напраи с колегите си турне в подкрепа на новия албум.
ЕРА/БГНЕС Мик Джагър се надява да напраи с колегите си турне в подкрепа на новия албум.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ролинг Стоунс, Мик Джагър, Foreign Tongues, Рони Ууд, Кийт Ричардс, Пол Маккартни

Още новини по темата

"Ролинг Стоунс" ще изтъркалят нов албум
03 Май 2026

Кийт Ричардс не бил вечен! Rolling Stones отменят турне'26
16 Дек. 2025

Пол Маккартни бори ИИ с песен без музика и текст
17 Ноем. 2025

Пол Маккартни издава нова книга за времето на Wings
27 Февр. 2025

Британската певица Мариан Фейтфул почина на 78 години
30 Яну. 2025

Пол Маккартни и Елтън Джон: ИИ ограбва творците
27 Яну. 2025

Синовете на Ленън и Маккартни записаха обща песен
17 Апр. 2024

Пол Маккартни изнесе изненадващ концерт пред 300 души
29 Ноем. 2023

Излезе последната песен на „Бийтълс“

03 Ноем. 2023

Джагър е готов да дари каталога на "Стоунс" благотворително
04 Окт. 2023

"Отказах цигарите през 2019-а, хероина през 1978-а, кокаина през 2006-а"
23 Септ. 2023

Живите бийтълси се събраха в албум на Доли Партън
19 Авг. 2023

Робърт де Ниро чукна 80 в компанията на Копола и Скорсезе
18 Авг. 2023

Една легенда на 80: Мик Джагър не мисли за пенсия (ГАЛЕРИЯ)
26 Юли 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса