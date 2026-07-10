Излезе новият албум на динозаврите от „Ролинг Стоунс“

„Ролинг Стоунс“ продължават късния си творчески подем с излезлия днес албум Foreign Tongues, пише музикалното издание Louder, цитирано от БТА. Според изданието легендарната британска рок група запазва енергията и характерното си звучене десетилетия след началото на кариерата си.

Албумът е 25-ият студиен запис на „Ролинг Стоунс" и излиза след успеха на увенчания с „Грами“ Hackney Diamonds от 2023 година, който мнозина възприеха като възможен финален голям проект на групата. Foreign Tongues обаче затвърждава впечатлението за нов период в късното творчество на музикантите.

Според Louder албумът съчетава класическия рок почерк на групата с нови елементи, като сред акцентите са началната песен Rough And Twisted, участието на гост-музиканти и присъствието на барабани, записани от покойния Чарли Уотс. В записите участват музиканти като Пол Маккартни, Стив Уинууд и Робърт Смит, а продуцирането отново е поверено на Андрю Уот, работил и по записите на Hackney Diamonds.

Музикалните критици отбелязват, че групата, водена от фронтмена Мик Джагър, не се опитва просто да повтаря миналите си върхове, а по-скоро използва натрупания опит, за да създаде нови песни, които остават напълно разпознаваеми.

Mr Charm Provided to YouTube by Universal Music GroupMr Charm · The Rolling StonesForeign Tongues℗ 2026 Promotone B.V., under exclusive licence to Universal Internati... Mr Charm Provided to YouTube by Universal Music GroupMr Charm · The Rolling StonesForeign Tongues℗ 2026 Promotone B.V., under exclusive licence to Universal Internati...

Наскоро Мик Джагър сподели, че се надява той и останалите членове на групата да могат да организират турне в подкрепа на албума Foreign Tongues. „Надяваме се да тръгнем на турне. Рони и аз много се вълнуваме и наистина се надяваме да се видим с всички по време на турнето", каза 82-годишният Джагър пред „Ройтерс“, пристигайки на партито за представянето на Foreign Tongues в Лондон заедно със 79-годишния китарист Рони Ууд.

Понастоящем „Ролинг Стоунс“ са в състав Мик Джагър (вокал, хармоника), Кийт Ричардс (китара) и Рони Ууд (китара). След като дългогодишният член на групата Чарли Уотс почина през август 2021 г. на 80-годишна възраст, Стив Джордан зае мястото му като барабанист.

Създадена в Лондон през 1962 г., бандата има дълга история с албуми, оглавявали чартоете, и сингли номер едно, включително (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black и Start Me Up. През десетилетията на своята кариера „Ролинг стоунс“ имат 14 албума, достигнали върха в класацията на Великобритания, и осем хита, пласирани на първо място. През 1989-а групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола.